"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia przeszła sporą metamorfozę! Tylko spójrzcie na te zdjęcia

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories opublikowała nowe zdjęcie, na którym pozuje ze swoją największą miłością. To pierwsza fotka byłej uczestniczki hitowego programu TVN7 po tym, jak ogłosiła rozstanie się z Łukaszem. Spójrzcie tylko, jak Oliwia czule przytula swojego ukochanego synka. To zdjęcie Was rozczuli... Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcie z synem Tuż po ostatnich świętach Bożego Narodzenia Oliwia poinformowała swoich fanów, że jej związek z Łukaszem to już przeszłość. Niestety, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu programu w którym się poznali i wzięli ślub, Oliwia i Łukasz postanowili się rozstać. Była uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie przyznała, że razem z mężem długo walczyli o swój związek. Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się- poinformowała Oliwia. Od tamtej chwili Oliwia nie publikowała w sieci nowych zdjęć i relacji - teraz to się zmieniło! Była uczestniczka hitu TVN 7 podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie z ukochanym synkiem. Z pewnością to obecność małego Franka pomaga jej w trudnych chwilach po rozstaniu z Łukaszem. Spójrzcie sami na wzruszające zdjęcie Oliwii z synkiem! Zobacz także: " Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani obwinili Oliwię za rozpad małżeństwa. Komentarz Łukasza ich zszokuje! Oliwia pokazała zdjęcie z synem. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ponad 2 tygodnie temu poinformowała o rozstaniu z mężem.