Jacek Wojciechowski ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jeden gości zaproszonych na wesele Agnieszki i Wojtka, opublikował na InstaStories ujęcia, które nieco go zaniepokoiły. Wyraził nadzieję, że to, co udało mu się uwiecznić nie popsuje ceremonii zaślubin. Zobaczcie, o co chodzi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Ciemne chmury nad imprezą weselną Agnieszki i Wojtka

Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" za moment powiedzą sobie sakramentalne "tak", dopełniając przysięgę złożoną przed czterema laty podczas cywilnej uroczystości przed kamerami TVN. Okazuje się, że nad ślubem znanej pary zawisły ciemne chmury - dosłownie. Jacek Wojciechowski, kolega młodej pary, z niepokojem patrzył w niebo:

Oby przelotny, bo wesele się zbliża - podpisał nagranie, na którym uwiecznił pogarszającą się pogodę

Instagram/@jacekw85

Jacek Wojciechowski zatrzymał się w hotelu w Zawoi, skąd wyruszy na ceremonię Agnieszki i Wojtka. Tuż przed wyjściem wyszedł na balkon, żeby przyjrzeć się zmieniającej się aurze. A w górach, jak wiadomo, pogoda jest zmienna. Co prawda ślubne przesądy są dość łaskawe w tym przypadku i nie łączą opadów z nieszczęściem, ale deszcz byłby jednak pewną uciążliwością, nie tylko dla młodych, ale i dla gości.

Instagram/@jacekw85

Były uczestnik ślubnego eksperymentu miał nadzieję, że z chmur nie lunie deszcz, jednak się przeliczył:

No i pada. Ale to przelotny i do wesele jeszcze czasu zostało - napisał w pocieszającym tonie

Przypomnijmy, że Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" biorą właśnie ślub kościelny. Zdecydowali się na ten krok m.in. przez wzgląd na córkę. Pan młody wyznał o poranku przed kamerami "Dzień dobry TVN", że w ten sposób chcą z żoną podziękować Bogu za Antosię. Pokazał też, jak się prezentuje ich sala weselna (zdecydowali się na dobrze już im znany i sprawdzony lokal, w którym wyprawili imprezę po chrzcie dziewczynki) i ujawnił, że wśród zaproszonych gości jest silna reprezentacja byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Trzymamy kciuki, żeby deszcz szybko przeszedł i nic już nie zakłóciło nowożeńcom tego wyjątkowego dnia!

Instagram @agnieszkalyczakowska