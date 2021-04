"Ślub od pierwszego wejrzenia": Ten szczegół to dowód na rozpad małżeństwa Igi i Karola? Fanka wypomina to Karolowi. Zareagował! 

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrócili już ze swoich podróży poślubnych. Teraz czeka ich szara rzeczywistość. Czy uda im się pogodzić dwa dotychczas odrębne życia i iść na wzajemne kompromisy? W przypadku Igi i Karola, widzowie widzą słabe szanse. Niedawno kobieta podpadła internautom tym, że nie zrozumiała żartu ze strony programowego męża i jej zachowanie było nieadekwatne do winy Karola.

Jednak okazuje się, że nie tylko Iga musi mierzyć się z ciągłą oceną widzów. Tym razem niepowodzenie w związku jedna z fanem przypisała właśnie Karolowi. Co mu zarzuca, że aż musiał na to odpowiedzieć?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Widzowie nie wierzą w powodzenie małżeństwa Igi i Karola z winy Karola?

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi naprawdę sporo emocji. Internauci prześcigają się w spekulacjach, jakie zakończenie będą miały poszczególne związki. Sami uczestnicy, pomimo tego, że są aktywni na swoich profilach społecznościowych, na tę chwilę jeszcze nie mogą niczego zdradzać.

Związek Igi i Karola budzi emocje niemalże od samego początku. Iga musiała zmierzyć się z ogromnym hejtem na temat swojego wyglądu, a to wszystko z racji tego, że według widzów jej programowy mąż bardziej pasowałby do Izy. Następnie wytykali jej niestosowne zachowanie podczas wesela, a teraz śledzą każde potknięcie i ton skierowany do męża. Okazuje się jednak, że nie tylko Iga jest bacznie obserwowana przez widzów.

Karol, który początkowo nie udzielał się na Instagramie, teraz coraz śmielej publikuje zdjęcia, nawiązując do swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Właśnie opublikował fotkę, której datę powstania określił na minione lato:

Lipiec 2020 Warszawa Gotowy na spotkanie. #part2 @slubodpierwszegowejrzenia

Zainteresowani doskonale widzą, że śluby 5. edycji odbywały się właśnie latem. Pojawiły się więc zapytania, jak sytuacja wygląda w aktualnym miesiącu. Karol jednak musząc dochować tajemnicy odpowiedział tylko żartobliwie "żyję". Jedna z fanek jednak uważa, że małżeństwo uczestnika z Igą nie ma racji bytu nie ze względu na niedopasowanie wizualne ale właśnie przez sposób bycia Karola:

A mi się wydaje, że nic z tego małżeństwa nie wyjdzie, nie obrażając ale widać, że za wysokie mniemanie ma Pan o sobie i wysokie ego 👎

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiedział na krytykę ze strony fanki:

Nikt się nie obraża. 🙂 Dziękuję za komentarz. 😊

Też zauważyliście w zachowaniu Karola lub Igi coś co mogłoby ich wzajemnie od siebie odepchnąć? A może internauci przesadzają i powinni dać szansę uczestnikom i przekonać się jak faktycznie potoczył się eksperymentalny miesiąc? Czas decyzji coraz bliżej!

Czy Karolowi i Idze uda się przetrwać eksperymentalny miesiąc w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?