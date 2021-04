Laura i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas wesela oczarowali nie tylko swoich gości ale również widzów. Wszyscy nie mogli uwierzyć, jak bardzo tych dwoje do siebie pasuje. Maciej niesamowicie się otworzył, co w jego przypadku wcale nie było takie oczywiste, a Laura dzięki wsparciu programowego męża przestała się tak denerwować. Jednak podczas podróży poślubnej pomiędzy parą zaczęły się pierwsze nieporozumienia. Nawet eksperci nie byli pewni, czy Laura i Maciej pokonają bariery, nazywając ich relację "kolonijną". Maciej właśnie opublikował wpis na Instagramie, w którym napisał o "stawaniu się lepszym"... Co miał na myśli?

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o stawaniu się lepszym

Czy Laurze i Maciejowi uda się przetrwać eksperymentalny miesiąc? Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że dzięki Laurze czuje się najszczęśliwszy na świecie. Jednak czy ona czuje podobnie? Ogromna religijność Macieja okazała się pierwszym problemem. Czy zbyt wczesne otwarcie się uczestników na wzajemne problemy okaże się dla nich zgubne? Oboje mają za sobą traumatyczne przeżycia, jednak czy podobieństwa nie będą dla nich przytłaczające?

Podczas powrotu z podróży poślubnej Laurę zaczęło przytłaczać niezdecydowanie partnera. Początkowo Maciej zdecydował, że nie chce zatrzymać się na noc w mieszkaniu świeżo poślubionej żony. Jednak w zwiastunie kolejnego odcinka widzimy, że ponownie znajduje się pod jej drzwiami. Czy postanowił ponownie zmienić zdanie?

Maciej jest rzadko aktywny na Instagramie. Teraz jednak zrobił wyjątek. Jednak nie nawiązał do relacji z Laurą a do swoich zawodowych poczynań. Maciej jest fizjoterapeutą i postanowił podzielić się swoimi emocjami ze szkolenia:

Szkolenie czas zacząć, aby stawać się lepszym i skuteczniejszym w terapii 💪😁

Internauci trzymają za niego kciuki! Widać, że Maciej jest bardzo zaangażowany w zawodową sferę swojego życia. Czy podobnie jest z tą prywatną? Czy decyzja o udziale w programie i poznanie Laury zaskutkuje odnalezieniem relacji na całe życie? Tego im życzymy i z niecierpliwością czekamy na rozwój wydarzeń w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

Czy Maciej i Laura przetrwają eksperymentalny miesiąc?