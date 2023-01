Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są wspaniałą parą, a na ich piękną rodzinę patrzy się z ogromną przyjemnością. Już niedługo małżeństwo będzie świętować swoją pierwszą rocznicę ślubu, ale przedtem czeka ich jeszcze jedno ważne wydarzenie - urodziny Anety. Jak się okazało, uczestniczka eksperymentu dostała już prezent od męża i był on dla niej niemałym zaskoczeniem. Co otrzymała Aneta? Będziecie zaskoczeni! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta w modnej sukience na wiosnę, która optycznie wyszczupla talię! To hit z Mohito! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta pochwaliła się urodzinowym prezentem od Roberta. Nieźle ją zaskoczył! W życiu Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio sporo się dzieje. W ostatnich tygodniach największym wydarzeniem były oczywiście narodziny synka Anety i Roberta, który otrzymał imię Mieszko . Teraz jednak przed nimi kolejne ważne okazje do świętowania! W kwietniu para będzie obchodzić swoją pierwszą rocznicę ślubu, a przedtem urodziny Anety. Jak się okazało, Robert z tej okazji przygotował dla żony coś specjalnego. - Wiecie co, przed ślubem grałam na pianinie. Uczyłam się z taką jedną cudowną panią, ale zaraz po nim przestałam, bo wyprowadziłam się z Warszawy. W następnym tygodniu mam urodziny, a co mój mąż świrus wymyślił... - zaczęła tajemniczo Aneta. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr komentuje udział w programie! To znak, że dalej jest z Dorotą? Jak się okazało, Aneta otrzymała od Roberta... pianino, dzięki czemu będzie dalej mogła rozwijać swoją pasję do muzyki. Uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się, jak rozpakowuje swój prezent, a także pokazała efekt...