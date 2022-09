Najwierniejsi widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie czekają do premiery w telewizji, a korzystają z możliwości zobaczenia odcinków wcześniej na Playerze. Tym razem jednak nie zobaczą nowych odcinków tak wcześnie:

Kiedy będzie można zobaczyć najbliższą prapremierę "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" będą musieli poczekać na nowe odcinki ślubnego show, które w poprzednich sezonach dostępne były na płatnej platformie Player.pl tydzień przed emisją w telewizji. Fani cieszyli się, że już 6. września w dniu premiery "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" zobaczą 1. i 2. odcinek. Niestety, w związku z aferą z Rafałem Olszakiem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odcinki muszą zostać przemontowane:

Z przykrością informujemy, że nie uda nam się w tym tygodniu wyemitować prapremiery "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiemy, jak na to czekaliście, jednak w związku z sytuacją, która zaskoczyła wszystkich, firma producencka nadal pracuje nad montażem odcinków. Dlatego spłyną one do nas w ostatniej chwili - tuż przed emisją programu w TV. Wracamy do Was w przyszłym tygodniu ze ślubną energią i prapremierą.