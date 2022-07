Joanna ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " pokazała w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z przyjaciółmi, którymi okazali się Iza i Kamil z 5. edycji programu . Wygląda na to, że uczestnicy hitu TVN7 utrzymują kontakty i wzajemnie się wspierają. Zdjęcie zaskoczyło obserwatorów Joanny Lazar, ale najwięcej emocji wzbudził stojący obok niej mężczyzna. Czyżby Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz pierwszy pokazała pełne zdjęcie swojego partnera? Uczestniczka szybko zabrała głos w tej sprawie! Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała ukochanego? Joanna i Adam tworzyli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jeszcze w trakcie trwania programu dla widzów było jasne, że ich relacja nie przetrwa. Para ostatecznie wzięła rozwód. Adam szybko pochwalił się w mediach społecznościowych nową partnerką , a jakiś czas temu Joanna też znalazła miłość. Teraz uczestniczka hitowego programu TVN7 pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z weekendowego spotkania ze znajomymi i szczerze wyznała, że to był mile spędzony czas wśród życzliwych osób: Czas spędzony w gronie szczerych, życzliwych oraz uśmiechniętych osób bezcenny. Miłe popołudnie oraz nocne rozmowy uświadamiają ile mamy wspólnych cech❤️ Jedna z Internautek zwróciła uwagę na mężczyznę, stojącego obok Joanny i zasugerowała, że to może być jej partner: Asia💗 ale masz przystojniaka😍 Gratulacje Joanna Lazar szybko rozwiała te wątpliwości i napisała, że to tylko jej przyjaciel - jak się okazuje od 17 lat: Tomek to mój przyjaciel 🧡 -napisała Joanna Lazar i w kolejnym komentarzu dodała: pozostanie zawsze przyjaźń 🍀 Zobacz także: "Ślub...