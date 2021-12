Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował w sieci wpis, w którym odpowiada na zarzuty internautów i zdradza kulisy programu TVN7! Jak komentuje swoje zachowanie wobec Joanny, z którą postanowił się rozstać? Adam w swoim wpisie na Instagramie twierdzi, że w programie nie została pokazana cała prawda. Jak się tłumaczy? Adam komentuje swój udział w programie W miniony piątek, 22 maja, widzowie zobaczyli ostatni odcinek czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jak już wiemy, dwie pary- Oliwia i Łukasz oraz Agnieszka i Wojtek- podjęli decyzję o kontynuowaniu swojego małżeństwa i do dziś tworzą szczęśliwe związku. Niestety, w finale dowiedzieliśmy się, że trzecia para, czyli Joanna i Adam, rozstali się. Adam podczas spotkania z ekspertami powiedział, że nie chce być ze swoją żoną, ale zapewnił, że będzie pielęgnował ich znajomość- jak już wiemu, tak się nie stało. Mężczyzna przez kilka tygodni nie kontaktował się z Joanną. - Moje życie nagle po prostu się zmieniło o 180 stopni. Dwa dni po wizycie w Urzędzie Stanu Cywilnego... Nie mogę mówić dlaczego. Zmieniło się bardzo, dlatego przez ten miesiąc nie miałem w ogóle kontaktu z Asią - przyznał Adam. Adam nie chciał mówić, co dokładnie się wydarzyło, ale przyznał, że nie mógł i nie chciał kontaktować się z Joanną. Teraz uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował swoje zachowanie i odpowiedział na krytyczne uwagi internautów! Adam zdradził również kulisy programu: #hejtminiegra 😃#smiesznecopiszecie🤣😂 #jasieniemartwie 🤗#korzystajzżycia 🍸🍹🍯🍰🍻@#$% final final i po finale...emocje Was nie opuszczają tak jak nie opuszcza mnie ochota powiedzieć wszystko jak to wygląda po za kamerami. Rozumiem, że oceniacie to co Tv pokazała lecz szkoda...