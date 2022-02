"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł ostro o Kasi. "Miałem wrażenie, jakby była na lekach wspomagających"

Kasia to zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna uczestniczka 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jej zachowanie od pierwszych odcinków show jest szeroko komentowane i krytykowane przez sympatyków programu, a nawet samych ekspertów miłosnego hitu TVN. Teraz Kasia musiała zmierzyć się z kolejną niepochlebną opinią... tym razem swojej najlepszej przyjaciółki. - Ty masz to serducho... Może martwe? - oceniła ostro zachowanie Kasi jej przyjaciółka. Co sprawiło, że kobieta pokusiła się na tak mocną opinię? Sprawdźcie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": przyjaciółka Kasi ostro ocenia jej zachowanie w programie Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami. Już w przyszłym tygodniu Aneta i Robert, Julia i Tomasz oraz Kasia i Paweł będą musieli podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu - pozostać w małżeństwie, czy zażądać rozwodu. I choć fani programu są przekonani, że Aneta i Robert postanowią kontynuować swój związek także poza kamerami, a Julia i Tomasz rozstaną się , o czym mężczyzna poinformował żonę na kilka tygodni przed zakończeniem społecznego eksperymentu TVN, to relacja pomiędzy Kasią i Pawłem nie jest tak klarowna, jak się dotąd wydawało. Po tym, jak Kasia uznała, że Paweł nie jest dla niej atrakcyjny , w ich małżeństwie nastąpił swego rodzaju rozłam. Dziewczyna zaczęła się dystansować od męża, a wolne chwile wolała spędzać z mamą i przyjaciółkami , a nie na poznawaniu swojego partnera. Gdy na jaw wyszło, że Kasia potrafi wykonać nawet 20 telefonów dziennie do swojej mamy , Paweł się załamał, a do akcji wkroczył ekspert programu - Piotr Mosak. Po długich rozmowach, para postanowiła dać sobie kolejną szansę. Paweł postanowił zabrać żonę na zakupy , na...