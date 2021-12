"Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł opublikował zdjęcie z ważną dla niego kobietą. To nie jest Kasia! 

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał na Instagramie urocze rodzinne zdjęcie z partnerką i dzieckiem. Były uczestnik programu opublikował przy okazji wpis, w którym nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwy i zachwycony rolą ojca. Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez Adama! Jak na jego wpis zareagowali internauci? Adam pochwalił się swoim szczęściem Adam wystąpił w ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i to właśnie on wzbudzał największe emocje wśród fanów programu. Uczestnik show wziął ślub z Joanną, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Adam zerwał kontakt ze swoją żoną i nie chciał zdradzić, dlaczego nie chce z nią być. Kilka miesięcy temu Adam opublikował w sieci nagranie, w którym opowiedział o kulisach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i zdradził, dlaczego nie chciał być z Joanną. Joanna mi nie podpasowała (...) dlatego stwierdziłem, że nie będę z nią w związku, co podkreślałem dwukrotnie. Pierwszy raz już po dwóch tygodniach, podczas spotkania w Katowicach powiedziałem Asi, że na pewno będzie rozwód, że z tego nic nie będzie. Oczywiście tego w telewizji nie pokazano- mówił wówczas Adam. Jak już wiemy, dziś Adam jest w szczęśliwym związku, a niedawno został ojcem. Były uczestnik telewizyjnego show w najnowszym wpisie na Instagramie nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwy. Z każdym dniem, szczęście rosnie coraz bardziej. Z każdym dniem kocham coraz bardziej. Z kazdym dniem przekonuje się, że bycie tata to niezapomniana przygoda, ktora się nie kończy. To wiele wyzwań, wyrzeczeń i obowiązków, które są wynagradzane najważniejszym...uśmiechem mojego Szkraba. Kocham ile tylko sił 🥰😍😘😍🥰😘- napisał Adam. Jak na wpis Adama zareagowali internauci? Czy znów wylał...