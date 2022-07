"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia w prześwitach i piórach na weselu. Przyćmiła pannę młodą?

Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wkrótce zostanie jedną z najpopularniejszych wizażystek w Polsce? Była uczestniczka hitowego programu TVN7 nie tylko cały czas uczy się, jak wykonywać idealny makijaż, ale teraz pochwaliła się swoim zawodowym sukcesem. Sprawdźcie, co pojawiło się w sieci! Oliwia doradza przyszłym pannom młodym Oliwia wystąpiła w czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w którym wzięła ślub z Łukaszem. Para od samego początku była sobą zachwycona, a w finale podjęli decyzję, że chcą kontynuować swój związek. Kilka miesięcy po zakończeniu nagrań programu Oliwia i Łukasz zostali rodzicami. Niestety, ostatnio okazało się, że byli uczestnicy hitu TVN7 podjęli decyzję o rozstaniu. Ludzie nie mają pojęcia, z czym Oliwia i Łukasz się mierzyli, bo prawdziwe życie nie toczy się w mediach społecznościowych. (...) Starają się odłożyć na bok emocje, żal, bo dla nich obojga Franio jest najważniejszy. Kochają go i starają się mu stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju. Marzyli o pełnej rodzinie dla dziecka, niestety to się nie udało – w rozmowie z „Party” tłumaczyła ostatnio osoba z otoczenia byłej pary. Po ogłoszeniu rozstania Oliwia na jakiś czas zniknęła z Instagrama i dopiero po kilku tygodniach pokazała w sieci swoje pierwsze zdjęcia i nagrania. Ostatnio okazało się, że Oliwia skupia się na swoim synku i spełnia swoje marzenia o byciu wizażystką. Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories zdradziła, że została zadebiutowała w roli ekspertki od makijażu ślubnego na portalu Wedding Dream Izabeli Janachowskiej. Oliwia udostępniła link do artykułu w którym pojawiło się krótkie nagranie podczas którego opowiadała m.in....