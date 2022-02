"Ślub od pierwszego wejrzenia": Odmieniona Iza zaskakuje wyznaniem! "Życie nabrało szybkiego tempa"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": To zdjęcie Izy zszokowało fanów! "Co to mąż z kobity zrobił..." O co chodzi?

Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oczarowała fanów swoim zdjęciem, którym pochwaliła się na Instagramie. Widzimy na nim zupełnie odmienioną dziewczynę, która wyraźnie zeszczuplała i zachwyca swoją spektakularną metamorfozą. Fani podejrzewają, że przyczynił się do tego jej związek z Kamilem! O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza i Kamil wybrali się na wspólny urlop? Fani są pewni, że zdradził ich ten szczegół "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pochwaliła się nowym zdjęciem, a fani oniemieli! To zasługa Kamila? Izabela i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są prawdziwymi ulubieńcami widzów. Początkowo fani show nie wierzyli, że ta dwójka się dogada między sobą, ale szybko zmienili o nich zdanie. Pomimo różnicy wieku, wygląda na to, że Iza i Kamil zostali dopasowani przez ekspertów naprawdę doskonale. Fani uwielbiają śledzić ich losy za pośrednictwem Instagrama. To właśnie na profilach Izy i Kamila widzowie doszukują się dowodów na to, czy ich małżeństwo przetrwało. Według spekulacji fanów show, związek uczestników 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" może dalej trwać, a kolejnym potwierdzeniem na to, ma być nowe zdjęcie Izy! 35-latka pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Jak się okazało, Iza od czasu udziału w eksperymencie schudła kilkanaście kilogramów, o czym wspominała już jakiś czas temu na swoim InstaStory. Maja szafa nadaje się do wymiany odkąd schudłam kilkanaście kilogramów - przyznała jakiś czas temu Iza na swoim InstaStories. Fani są pewni, że do metamorfozy Izy przyczyniła się miłość i ich zdaniem na pewno jest szczęśliwa z Kamilem do dziś! - Ale...