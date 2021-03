"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza i Kamil nie pozostali w małżeństwie?! "Jak tam po rozwodzie?" Uczestnik odpowiedział! 

Za nami odcinek, w którym dowiedzieliśmy się, jak wygląda dobór par w 5. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Decyzje ekspertów wywołały spore poruszenie wśród widzów, którzy nie ukrywają, że ich zdaniem Kamil i Iza do siebie nie pasują. Jeden z internautów zapytał nawet Kamila, jak się czuje po... rozwodzie! Co na to uczestnik eksperymentu? Zobaczcie, co odpowiedział.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil odpowiada na uszczypliwy komentarz internauty. Czy jest dalej z Izą?

Iza i Kamil to jedna z par, która zdaniem widzów nie ma szans na pozostanie w małżeństwie. Fani show nie pokładają również nadziei na to, że Iga i Karol stworzą udany związek. W sieci toczy się zacięta dyskusja na ten temat, w której internauci nie kryją swojego rozżalenia dotyczącego doboru par. I chociaż do końca emisji eksperymentu pozostało jeszcze kilka tygodni, to jednak w sieci już pojawiają się komentarze, w których internauci snują swoje teorie.

Jeden z internautów, który najwidoczniej nie wierzy, że Iza i Kamil pozostali w małżeństwie, zamieścił uszczypliwy wpis na instagramowym profilu chłopaka.

Kamil, jak tam po rozwodzie się czujesz? - zapytał internauta.

Uczestnik 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił odpowiedzieć na jego wpis.

Jak mi dasz namiary na twojego informatora, to ci jeszcze bro... postawię. Skąd masz takie dojścia? - skwitował Kamil.

Ale internauta nie dawał za wygraną i dalej komentował.

Można to zauważyć po odcinkach programu, że Iza nie była zadowolona, że na Ciebie trafiła - dodał.

Na ten komentarz Kamil już nie zdecydował się odpowiedzieć. Trudno jednak wywnioskować, co Kamil miał na myśli, zamieszczając wcześniej tak dwuznaczną odpowiedź uszczypliwemu internaucie. Uczestnicy oczywiście nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich losy po programie, aż do końca emisji eksperymentu. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na kolejne odcinki.

Widzowie obawiają się, że Iza i Kamil nie pasują do siebie i na pewno zdecydowali się na rozwód. Czy tak się stało? Odpowiedź poznamy dopiero za kilka tygodni.