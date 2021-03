"Ślub od pierwszego wejrzenia": Obrzydliwy hejt na Izę oraz Igę. Jest komentarz produkcji 

Widzowie nie mogli doczekać się już 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak mimo, że za nami dopiero cztery odcinki i jeszcze nie poznaliśmy duetów sparowanych przez ekspertów, uczestniczki zdążyły zmierzyć się z ogromnych hejtem. Wpisy, jakie pojawiły się na profilach Igi i Izy w piątek edycji mrożą krew w żyłach. Na straszne zachowanie internautów postanowiła zareagować produkcja ślubnego show. Co powiedzieli?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Skandaliczne zachowanie widzów w stosunku od Igi: "Paszteciara, brzydka, meliniara". Nie wytrzymała!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" od zawsze wywołuje ogromne emocje. W końcu tylko najodważniejsi są w stanie zdecydować się na ślub z zupełnie obcą dla siebie osobą. Uczestnicy dobierani są na podstawie badań psychologicznych i antropologicznych. Widzowie już od pierwszego odcinka zastanawiają się jak będą wyglądały pary, których wspólne życie będą mogli obserwować w piątym sezonie show. Uczestnicy liczyli się z wystawieniem na opinię (również tę krytyczną) jednak hejt, jaki został skierowany w ich kierunku zupełnie je przerósł. Jako pierwsza głos w sieci zabrała Iga:

Niedługo później na podobne wyznanie zdecydowała się Iza:

Pisząc gruba, brzydka, grube uda, paskudne ramiona, paskudny tatuaż, szpetne brwi to tylko kilka słów wyjętych z tego, co niektórzy wypisują. Nie wiem czy to zagrywka hejterów czy celowa prowokacja! Ale wiecie co drodzy hejterzy, powiem Wam jedno! Ja siebie w pełni akceptuje taką jaką jestem!