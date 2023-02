"Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Agnieszka ma powody do świętowania: "Jedna wielka radość"

Wojciech i Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie mogą czekać się Bożego Narodzenia. Tegoroczne święta będą dla nich wyjątkowe, ponieważ to pierwsze, które spędzą ze swoją córeczką Tosią, która urodziła się na początku tego roku. Z tej okazji wzięli udział w wyjątkowej rodzinnej sesji zdjęciowej. Efekty? Jak z najpiękniejszego świątecznego filmu. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Świąteczna sesja zdjęciowa Agnieszki i Wojtka z rodziną Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zadbali by mieć piękne pamiątki z pierwszych świąt Bożego Narodzenia ich córeczki. Niedawno Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali świąteczną sesję z córką pod choinką. Ubrani w piżamy, pozując z Tosią, roztopili serca internautów. Jednak to nie koniec rozczulających kadrów. Uczestnicy 4. edycji pokazali koleją sesję zdjęciową z maleństwem. Tym razem mała Tosia pozuje nie tylko z rodzicami ale także ukochanymi dziadkami, którzy równie mocno czekają na pierwsze wspólne święta. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Wojciech Janik (@wojciech_janik_official) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta o swojej metamorfozie! Zrobiła to na złość Maćkowi? Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikował efekty rodzinnej sesji zdjęciowej i dołączył wzruszający wpis: Święta już za pasem, jeszcze tylko parę dni to tych magicznych chwil. U nas będą szczególne te święta, bo pierwsze wspólne z Antosią, dlatego nie tylko my ich się nie...