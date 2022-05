Finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się wielkimi krokami, a uczestnicy muszą walczyć z coraz większą ciekawością fanów na temat tego, jak potoczyły się ich losy po programie. Fani formatu są niemalże pewni, że Agnieszka i Kamil nie są razem po programie i usilnie szukają na to dowodów. Czyżby "dokopali" się do zdjęcia, które zupełnie potwierdza ich teorię?! Kamil miał spędzać majówkę z tajemniczą blondynką, która umieściła wspólna fotkę w sieci. Fani nie mają wątpliwości, że pozuje na niej z Kamilem, a zdradzać miała go stylizacja, którą sam pokazał w sieci.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil jest w nowym związku? Fani mają teorię

Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to uczestnicy 5. sezonu, którzy najswobodniej czują się z rosnącą popularnością w sieci. Początkowo często publikowali treści, które mogły sugerować fanom, że ich związek ma się dobrze. Raz widzowie zarzucili Agnieszce ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", że złamała regulamin i zastanawiali się czy poniesie karę. O ile na początku eksperymentu fanom wydawało się, że związek Agnieszki i Kamila przetrwał po "Ślubie od pierwszego wejrzenia", z każdym kolejnym odcinkiem widzowie tracili swoją pewność. W ostatnim doszło nawet do pierwszej poważnej kłótni pomiędzy Agnieszką a Kamilem. Czy ich drogi faktycznie się rozeszły? Fani mają już swoją teorię, z kim może związany być Kamil i według nich z pewnością nie jest to Agnieszka. Zorientowali się, że kobieta, którą mają na oku, aktualnie ma spędzać majówkę razem z Kamilem i jego znajomymi, a w dodatku opublikowała wymowne zdjęcie, na którym przytula się do mężczyzny. Według fanów może to być właśnie Kamil!

Instagram @borkowski.94

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Piotr odpowiada na hejt. "Postarajcie się o trochę więcej kreatywności"

Chociaż zdjęcie szybko zniknęło z sieci, fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia zdążyli się już nim podzielić:

- Widzieliście zdjęcie (które już zostało usunięte) na profilu podobno dziewczyny Kamila? Przytula jakiegoś faceta, widać tylko dłonie i nogi.

- No są w tym samym miejscu więc to już praktycznie pewne. Ubiór + zegarek + kawałek tatuażu rękawa wystaje

- Dlaczego oni wstawiają takie zdjęcia na IG. Najpierw Agnieszka, która chciała chyba zasugerować, że są razem (może na złość Kamilowi?), a teraz ta nowa wstawia takie zdjęcia. Kary z TVN już nie obowiązują?

Jeden z fanów przyznał, że za faktem, że na zdjęciu mógł być Kamil może przemawiać jeszcze jeden szczegół oprócz ubioru, czy zegarka:

- Pominąwszy już to, czy spodnie takie same, zegarek (...) to i tak wiadomo, że to on. Z jakiego innego powodu ta dziewczyna miałaby zasłaniać faceta do zdjęcia? Skoro nie jest osobą publiczną, a ludzie gadają, że jest z Kamilem to tym bardziej (...) - zastanawiali się fani.

Instagram @borkowski.94

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Adam odpowiedział na pytanie o znajomość z Kamilem!

Myślicie, że domysły fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" się potwierdzą? Do finału programu zostało już coraz mniej czasu. Relacje uczestników każdorazowo budzą ogromne emocje wśród fanów. Nie raz się zdarzało, że mimo tego, że widzowie byli pewni, że relacje nie mają szans uczestnicy potrafili ich zaskoczyć. Podobnie będzie w przypadku Agnieszki i Kamila? A może faktycznie ich drogi się rozeszły?