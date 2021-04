"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura sugeruje, że to koniec małżeństwa z Maćkiem?! "Dzieje się coś tragicznego" 

Wydawać by się mogło, że Laura i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali dobrani idealnie. Ona podczas wesela nie mogła przestać się uśmiechać. Dzięki nowo poznanemu mężowi udało jej się opanować zdenerwowanie. Z kolei Maciej otworzył się i to on stawiał pierwsze kroki w relacji z nową żoną. Jego najbliżsi nie mogli się nadziwić, że to ten sam skryty mężczyzna, którego znają. Pierwsze wątpliwości pojawiły się jednak już podczas podróży poślubnej. Nowy wpis Laury również daje wiele do myślenia... Czy publikując go, miała na myśli "programowego" męża?

Laura i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal są razem?

Laura przeraziła się nadmierną religijnością Macieja. Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w podróż poślubną wziął ze sobą Pismo Święte. Zbyt duże przywiązywanie wagi do wiary przez Macieja, mocno zaniepokoiło Laurę. Kobieta przyznała, że mimo tego, że jest wierząca nie popiera praktyk Kościoła i boi się, że rozbieżność w tej kwestii może poróżnić ją z mężem.

Maciej zapewnił jednak żonę, że nie wymaga od niej takiego samego podejścia, jakie sam prezentuje na co dzień i zapewnia, że zrobi wszystko, aby ta relacja mimo różnic mogła przetrwać. W końcu nie na darmo przyznał, że dzięki Laurze już chwilę po eksperymentalnym ślubie czuł się najszczęśliwszy na świecie. Wydawać by się mogło, że Laura odetchnęła z ulgą, jednak czy ich relacja przetrwała? Nowy wpis Laury daje wiele do myślenia. Uczestniczka zacytowała:

Gdy tłumimy niewygodne emocje, dzieje się coś tragicznego: tracimy też kontakt z pozostałymi emocjami. Zamykamy się zupełnie na emocje i czujemy się wyzuci z życia. Simon Haas. Joga a ciemna noc duszy.

Myślicie, że publikując to miała na myśli Macieja, czy to zwykły motywujący cytat powiązany z jej pasjami, którymi są medytacje oraz joga?

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała wpis o emocjach. Opisała swoje uczucia do Macieja?

Laura i Maciej wydają się być najlepiej dobraną parą 5. edycji. Jednak podczas podróży poślubnej doszło do pierwszych zgrzytów. Czy uda im się przetrwać eksperymentalny miesiąc w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"?