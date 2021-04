Iga Śmiechowicz z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio odpowiadała na swoim InstaStory na pytania od fanów. Oczywiście nie zabrakło pytań o jej małżeństwo z Karolem, a także o jej pierwszą myśl, gdy zobaczyła swojego męża. Co zdradziła swoim fanom Iga? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga odpowiada na pytania fanów, dotyczące jej udziału w programie

Iga Śmiechowicz to jedna z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Szczera, sympatyczna i żywiołowa 30-latka już zdążyła zaskarbić serca tysięcy fanów, którzy obserwują jej poczynania również za pośrednictwem Instagrama.

Oczywiście wielu obserwatorów interesuje to, jak potoczyły się losy Igi i Karola po zakończeniu show. Niektórzy z nich nawet przeprowadzają swoje "śledztwa", aby doszukać się jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby ich przypuszczenia. Niestety, część widzów uważa, że małżeństwo tej dwójki nie miało żadnych szans na powodzenie.

Ostatnio Iga odpowiadała na pytania fanów na swoim InstaStory. Oczywiście padło pytanie o to, czy jest dalej z Karolem. Iga zdecydowała się na nie odpowiedzieć, ale z pewnością jej reakcja nie usatysfakcjonuje w pełni jej odbiorców.

Niestety nie możemy zdradzać absolutnie nic - odpowiedziała Iga.

Oczywiście do końca emisji show, żaden z uczestników nie może zdradzać, jak potoczyły się ich losy po programie - z tego też względu odpowiedź Igi jest jak najbardziej zrozumiała. Ale dziewczyna zdecydowała się za to wyjawić, co poczuła, gdy po raz pierwszy zobaczyła Karola!

Jak Boga kocham nie pamiętam! W ogóle nie pamiętam tego momentu, ale cieszyłam się, że jest wyższy.

Iga otrzymała również pytanie, czy żałuje swojego udziału w programie. Dziewczyna stwierdziła, że odpowie na nie w odpowiednim czasie. Na koniec pochwaliła się również fotografią ze ślubu z Karolem.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak cierpliwie poczekać do końca 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wtedy wszystkie wątpliwości fanów zostaną rozwiane.

A Wy, jak uważacie? Myślicie, że Iga i Karol są dalej razem, czy jednak ich małżeństwo nie przetrwało?