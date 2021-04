"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil i Iza są nadal razem? Te zdjęcia to ostateczny dowód

Iza i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są nadal razem? Kamil zamieścił na swoim InstaStory kolejne zdjęcia, które mogą sugerować, że para wciąż jest ze sobą! Mowa u udostępnionym przez nim wspomnieniu z ostatniego odcinka. Para pojechała nad morze w podróż poślubną:

Patrzę i patrzę, a tu takie sytuacje! Niesamowite uczucie wracać do tych chwil - napisał Kamil na Instastory.

Gdy wybrali się nad morze, Kamil wręczył Izie różę, pili razem szampana. Z każdym odcinkiem widać coraz bardziej, że Kamilowi naprawdę zależy na Izie i że mimo jej początkowych obaw związanych z różnicą wieku (Kamil jest od niej młodszy), para przekonuje się do siebie coraz bardziej.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil całuje Izę po udzie! "Dlaczego robicie coś, żebym się zawstydziła?!"

Te właśnie zdjęcia mówią coraz więcej o tym, czy Iza i Kamil są razem.

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli niemal pewni na początku, że Iza zostanie dopasowana do Karola. Tak się nie stało i 35-latka wzięła ślub z Kamilem. Fani twierdzą, że to małżeństwo nie ma niestety najmniejszych szans na przetrwanie i starają się doszukiwać dowodów w tym temacie. Bacznie obserwują poczynania uczestników na Instagramie! Wszystko wskazuje na to, że mimo że nikt nie dawał im szans, oni na przekór wszystkim nadal są razem. Mamy nadzieję, że to prawda!