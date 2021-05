"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga znów wybuchła na Karola i zalała się łzami! "Zepsułeś wszystko"

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wchodzi w decydującą fazę. Uczestnicy mają ostatnie chwile na podjęcie decyzji, czy chcą pozostać w małżeństwie. Wygląda jednak na to, że w związku Igi i Karola jest już tak poważny kryzys, który może być nie do przeskoczenia. Zwłaszcza po ostatniej wymianie zdań pomiędzy małżonkami.

Słowne potyczki pomiędzy Igą i Karolem spowodowały, że dziewczyna stwierdziła, że nie ma już do tego wszystkiego siły i zalała się łzami. Tym razem chyba już nawet Karol, który do tej pory dzielnie znosił humory swojej żony, przestał walczyć o ten związek...

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Zachowanie Igi w stosunku do Karola zszokowało nawet ekspertów! "Właśnie pokazała, że jest osobą przewrażliwioną"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kryzys w związku Igi i Karola nasila się

Kiedy wydawało się, że w związku Igi i Karola nastał w końcu spokój, nagle nad małżonkami znów pojawiły się czarne chmury. Karol przyjechał do swojej żony do Pabianic, jednak atmosfera pomiędzy nimi znów stała się napięta. Wygląda na to, że wpływ na to miała ostatnia rozmowa telefoniczna małżonków. Iga nawiązała do niej i stwierdziła, że tym telefonem Karol wszystko zepsuł. Niestety, w odcinku nie poznaliśmy treści tej rozmowy.

Dziewczyna w końcu wzięła męża na rozmowę i zaczęła wielokrotnie go dopytywać, kiedy zamierza wracać do domu. Twierdziła, że nie będzie go zatrzymywać na siłę, a z kolei Karol odbijał piłeczkę i wdawał się słowną potyczkę.

- Prawdopodobnie Iga po tym całym dniu znów miała natłok emocji, nie powiedziała o co jej dokładnie chodzi i zaczęła prowokować Karola, a Karol znów odbijając piłeczkę nie podjął decyzji, nie postawił granicy, nie powiedział "uspokój się, przestań, nic takiego nie mówiłem". On nie zrobił tego co on potrzebował w tym momencie, tylko wszedł w tę dziwną grę - stwierdziła psycholog programu Magdalena Chorzewska.

Dalej było już niestety tylko gorzej - Iga w końcu dała upust swoim emocjom. Stwierdziła, że ma już wszystkiego dość i zalana łzami, wyszła z pokoju, w którym rozmawiała z Karolem. Choć chłopak próbował jeszcze porozmawiać ze swoją żoną, ta jednak mu na to nie pozwoliła. Ostatecznie Karol wrócił do domu, a Iga poszła na spotkanie z przyjaciółmi. Małżonkowie rozstali się w bardzo chłodnej atmosferze i wygląda na to, że nie spotkali się już ze sobą do czasu ogłoszenia swojej decyzji ekspertom.

W kolejnym odcinku poznamy decyzje wszystkich par 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Myślicie, że po tych wszystkich złych wydarzeniach, Iga i Karol jednak dadzą sobie jeszcze szanse?

Screen/Player.pl

Tuż przed zakończeniem eksperymentu, relacje małżonków znacznie się pogorszyły. Wygląda na to, że zmienne humory Igi niestety zmęczyły już Karola, który wcześniej był cierpliwy i starał się zrozumieć żonę.