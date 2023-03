Karol i Laura to najbardziej zaskakujący para w historii polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co więcej, w związku tej dwójki nie brakuje namiętności. Filmik Karola zrobił na fanach ogromne wrażenie!

Choć Karol i Laura, którzy brali udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", nie zostali sparowani przez ekspertów show, uczestnicy odnaleźli wspólną drogę po programie. Fani nie kryli swojego szczęścia po tym, jak tych dwoje w końcu przestało ukrywać się ze związkiem, a losy ich relacji śledzi tysiące internautów. Co więcej, Karol i Laura coraz chętniej publikują wspólne romantyczne zdjęcie i nagrania, jednak tym razem przeszli samych siebie. Uczestnik kontrowersyjnego show pokazał namiętny pocałunek ze swoją wybranką, a reakcje internautów mówią same za siebie! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol chwali się namiętnym pocałunkiem z Laurą! Związek tych uczestników piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi sporo emocji. Ostatnio internauci podejrzewali, że Karol i Laura są już po ślubie , a ich romantyczny wieczór, którym pochwalił się Karol , zachwycił fanów. Teraz po raz kolejny wprawił ich w osłupienie. Czym? Otóż Karol postanowił opublikować na swoim profilu na Instagramie naprawdę namiętne nagranie, na którym widzimy, jak wymienia się z Laurą francuskim pocałunkiem! To była zacna walka o chrupka 🤣 - napisał żartobliwie Karol. Na nagranie uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" natychmiast zareagowali internauci, którzy są... zachwyceni! W komentarzach pojawiło się wiele miłych słów i jak widać, Karol i Laura zasłużyli na miano prawdziwych ulubieńców widzów! - Pięknie się na Was patrzy. Wszystko takie szczere, proste i jakby oczywiste ❤️ - Jesteście przesłodcy 😍 szczęścia! - Piękna para z was, dużo miłości ❤️😍 - Uwielbiam na Was patrzeć, tym bardziej, że wiem jak bardzo oboje szukaliście miłości 😍 pięknie jest...