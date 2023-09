15 lipca 2022 roku polskie media obiegła szokująca informacja. Jeden z uczestników ukraińskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopuścił się okropnej zbrodni. Mężczyzna miał zamordować swoją partnerkę, a następnie poćwiartować jej zwłoki i włożyć je do lodówki. W domu byłego bohatera show dokonano makabrycznego odkrycia, a całą sprawą zajęła się policja. Anita, która była uczestniczką polskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się zabrać głos w sprawie. Żona Adriana nie kryła, że cała sprawa mocno ją zbulwersowała - w końcu każdy uczestnik musi przejść przed udziałem w show testy psychologiczne! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita komentuje zbrodnię ukraińskiego uczestnika show Uczestnik ukraińskiego "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamordował kochankę . Do makabrycznego odkrycia doszło kilka dni temu w obwodzie kijowskim, gdzie policjanci w porzuconej walizce pomiędzy brudną bielizną oraz ubraniami znaleźli szczątki ludzkiego ciała. Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować ofiarę tylko dzięki markowej sukience, którą miała na sobie. Wówczas okazało się, że to 39-latka, która niedawno wróciła z Polski do Ukrainy, aby zamieszkać z ukochanym. Pomiędzy partnerami doszło do kłótni, w wyniku której uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamordował kobietę ze szczególnym okrucieństwem. Zbrodnia ta zszokowała wszystkich, w tym również fanów i uczestników polskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Anita z 3. edycji eksperymentu zdecydowała się zabrać głos, by wyrazić swoje oburzenie całą sytuacją. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to osoba chora psychicznie? Jak przeszedł testy psychologiczne? - dziwiła się Anita. Anita wyraziła swoje szczere zdziwienie, ponieważ uczestnicy, którzy...