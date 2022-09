Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zafundowała sobie małą metamorfozę. Była uczestniczka programu TVN podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagrania z salonu fryzjerskiego, gdzie odświeżyła kolor włosów i mocno ścięła grzywkę. Anita szczerze przyznała, że jakiś czas temu bała się chodzić do fryzjera, ale teraz zaufała stylistce i zdecydowała się nowy look. Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda! Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w nowej fryzurze Anita wzięła udział w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie wyszła za mąż za Adriana, z którym do dziś tworzy szczęśliwy związek. Zakochani doczekali się dwójki dzieci, synka i córeczki. Dziś fani programu mogą śledzić dalsze loszy rodzinki za pośrednicwtem Instagrama, gdzie Anita chętnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania. Teraz pochwaliła się nagranie prosto z salonu fryzjerskiego, gdzie zdecydowała się na ostre cięcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita z trzeciej edycji wbija szpilę obecnym uczestnikom? Anita już od kilku lat była wierna jednej fryzurze i nosiła, długie, blond włosy. Teraz była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła nieco ochłodzić kolor włosów i zdecydowała się na grzywkę. Pomyśleć, że parę lat temu bałam się chodzić do fryzjera bo bałam się, że obetnie mi za dużo, kolor będzie zupełnie mijał się z oczekiwaniem. A teraz to taki relaks- napisała Anita. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita o trudnych chwilach z Adrianem. "Było sporo wątpliwości" Jak teraz wygląda Anita? Tylko spójrzcie na efekt końcowy! W grzywce i w lokach wygląda jak prawdziwa gwiazda! Zobacz także: "Ślub od...