"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol zrobił to specjalnie dla Laury! To jego pierwszy raz

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalił się nagraniem dedykowanym dla swojej ukochanej. Internauci nie ukrywają swojego zachwytu nad tym, co zrobił chłopak!

Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tworzą szczęśliwy związek już od kilku miesięcy. Ostatnio nawet pojawiły się podejrzenia, że zakochani zaręczyli się, po tym jak na instagramowym profilu Laury pojawiło się zdjęcie sugerujące, że Karol jej się oświadczył. Na razie jednak sami zainteresowani nie komentują tych plotek, jednak powoli zaczynają coraz śmielej dzielić się swoim związkiem z fanami.

Ostatnio na Instagramie Karola pojawiło się nagranie, które zostało przez niego zrealizowane specjalnie dla Laury. Chłopak przyznał, że to, co zrobił dla swojej ukochanej, to jego pierwszy raz. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura w końcu zareagowała na pytania o związek z Karolem!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol przygotował dla Laury niespodziankę

Kiedy jeszcze w maju śledziliśmy 5. edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia", chyba nikt nie przypuszczał, że losy Laury i Karola, potoczą się właśnie w taki sposób. Jak wiadomo, obydwoje byli dopasowani do innych uczestników, jednak zarówno Laura, jak i Karol, wzięli rozwody. Los jednak zadecydował, że ta dwójka stworzy szczęśliwy związek dopiero po udziale w eksperymencie! Choć zakochani na początku nie chcieli obnosić się ze swoją miłością w mediach społecznościowych, to jednak gdy ich relacja wyszła na jaw, powolutku zaczęli się na to otwierać.

Na razie jednak nie widzieliśmy jeszcze wspólnego zdjęcia czy nagrania pary, ale kilka sygnałów z ich strony już było. Teraz to Karol zdecydował się na nagranie filmiku specjalnie dla Laury! Na swoim Instagramie zamieścił zabawne wideo, na którym po raz pierwszy robi unboxing nowego gadżetu.

- Cześć skarbek. Robię dla Ciebie specjalnie mój pierwszy unboxing, czy jak to się tam ku**a mówi, bo nie wiem - powiedział na nagraniu rozbawiony Karol.

Jak się okazało, chłopak zamówił dla siebie i swojej ukochanej specjalną matę do robienia makaroników. Para ma zamiar zrobić tą pyszną przekąskę wspólnie, bo, jak zdradził Karol, Laura to mistrzyni wypieków! Zobaczcie zatem zabawny filmik uczestnika 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Koniecznie oglądajcie do końca!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura pokazała zdjęcie Karola. Jej wpis ma ukryty przekaz

Internauci w komentarzach pod najnowszym postem Karola zgodnie przyznają, że nagranie bardzo poprawiło im humor. Wszyscy cieszą się, że mogą zobaczyć bohatera "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w tak doskonałym nastroju.

- Haha świetny jesteś 😂 - Płaczę 😂😂😂 the best unboxing ever 😂😂😂 - Rozwaliłeś system 😂😂😂 - Poprawiłeś mi dzień😂 taki humor na wieczór to ja rozumiem😅 - Haha ale się uśmiałam 😂 - piszą fani.

karol.maciesz/Instagram

My również bardzo się cieszymy, że widzimy Karola tak uśmiechniętego i szczęśliwego. Nie ma chyba wątpliwości, że związek z Laurą dodał mu skrzydeł! Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć tej dwójce dużo miłości! Myślicie, że zakochani niedługo zdecydują się pokazać pierwszą, oficjalną, wspólną fotkę?