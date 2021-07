Synek Oliwii i Łukasza ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " za kilka dni skończy już 3 miesiące! Franek rośnie jak na drożdżach i robi się coraz bardziej podobny do... No właśnie, po kim odziedziczył swoją urodę? Koniecznie zobaczcie to przesłodkie zdjęcie malucha! Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradzili, jakie mają kontakty z teściami. Szczery komentarz! Do kogo podobny jest syn Łukasza i Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie początkowo nie dawali szans tej relacji, jednak młodzi udowodnili, że bardzo im na sobie zależy. Jako jedyna para z ostatniej edycji zdecydowali się na tak szybkie powiększenie rodziny. Okazało się, że ich pierwsze dziecko pojawiło się na świecie zaledwie kilka dni po premierze finału sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym wzięli udział. Franek urodził się dokładnie w Dzień Matki 2020 roku i zdecydowanie był najpiękniejszym prezentem z okazji tego wyjątkowego dnia, jaki mogła sobie wymarzyć Oliwia. Łukasz z dumą odnajduje się w roli taty, chociaż nie ukrywa, że to spore wyzwanie: Na początku było mi ciężko dostosować się do nowej roli. Mnóstwo nowych obowiązków, wyrzeczeń oraz brak snu. Czułem, że wszystkie pozytywne emocje związane z byciem ojcem przyjdą z czasem i nie pomyliłem się. Moment w, którym pierwszy raz się do mnie uśmiechnął, albo powiedział "agu" był momentem, którego nie zapomnę do końca życia. (...) Doskonale zdaje sobie też sprawę z tego, że tych momentów będzie jeszcze trochę . Pierwszy raz powiedziane "tata" bądź pierwsze kroki. Z niecierpliwością czekam na nie, a w międzyczasie cieszę się każdym wspólnym dniem i...