"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil pochwalił się swoim szczęściem. Pokazał zdjęcie dziecka 

Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedługo po zakończeniu emisji finału programu zaskoczyła fanów sporą metamorfozą. Gwiazda TVN7 przeszła na dietę i w ciągu dwóch miesięcy schudła aż 8 kg. To był jednak tylko początek zmian. Sympatyczna blondynka zdecydowała się także na przedłużanie włosów. Obok jej przemiany nie dało się przejść obojętnie. Dziś Izabela Juszczyk zdecydowała się na szczere wyznanie: Ja mimo swojej utraty wagi nadal walczę Pokazała też nowe zdjęcie. Schudła jeszcze bardziej? Zobacz także: Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę! Co się stało z jej blondem? Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o dążeniu do ideału Izabela ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " wzięła udział w piątej edycji show. Na planie programu poznała Kamila, a ich eksperymentalne małżeństwo zakończyło się sukcesem. Para do dziś pozostaje w związku, a swoimi dalszymi losami chętnie dzieli się z fanami na Instagramie. Niedawno Iza obchodziła pierwsze urodziny jako mężatka. Kamil zadbał o romantyczne niespodzianki . Nie zabrakło tortu ani specjalnie udekorowanego płatkami róż pokoju hotelowego. Przygoda Izabeli ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z popularnością była jednak trudna. Internauci nie szczędzili jej krytyki na temat wyglądu: Pisząc gruba, brzydka, grube uda, paskudne ramiona , paskudny tatuaż, szpetne brwi to tylko kilka słów wyjętych z tego, co niektórzy wypisują. Nie wiem, czy to zagrywka hejterów, czy celowa prowokacja! Ale wiecie co drodzy hejterzy, powiem Wam jedno! Ja siebie w pełni akceptuję taką, jaką jestem! I nie mam z tym problemu, że mam grube uda czy nieładne ramiona - napisała Izabela na Instagramie po emisji pierwszych odcinków w telewizji. ...