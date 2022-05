"Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia zdradza szczegóły związku. Wyprowadzi się z Polski?

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła miłości w programie, jednak zaraz po wielkim finale ogłosiła, że jej serce jest już zajęte. Przez długi czas uczestniczka show nie chciała zdradzić, jak wygląda jej partner, w pewnym momencie obserwatorzy zastanawiali się, czy para nie zdecydowała się na rozstanie. Julia zdecydowała się zaskoczyć wszystkich i opublikowała zdjęcie z tajemniczym Dominikiem. Teraz w szczerym wywiadzie zdradziła, jakie mają plany na przyszłość.

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie została dopasowana do Tomasza, para jednak szybko zrozumiała, że ich relacja nie przetrwa próby czasu. W wielkim finale oboje zgodnie stwierdzili, że podejmują decyzję o rozstaniu, a ich drogi rozeszły się na dobre, choć na rozwód musieli poczekać prawie rok. Jakiś czas temu Julia skomentowała rozwód z Tomaszem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", przyznając, że bardzo się cieszy. Teraz jako formalna rozwódka może skupić się na budowaniu nowej relacji. Julia ze "Ślubu..." i Dominik spędzili pierwsze wspólne święta, a niedługo później blondynka oficjalnie pokazała miłość swojego życia.

Teraz Julia w szczerym wywiadzie opowiedziała o wspólnych planach na przyszłość.

- Na dłuższą metę związek na odległość nie ma przyszłości. Mam nadzieję, że do końca roku już zamkniemy ten temat. A teraz przyjeżdżam do niego na miesiąc, a nawet dłużej. Nie chciałam, żeby to były weekendowe odwiedziny. Zależało nam na tym, aby sprawdzić, jak to jest ze sobą mieszkać i prowadzić "zwyczaje" życie. Jedno to rozmowa na kamerkach, a drugie problemy życia codziennego. I w tym też się super dogadujemy. To nas uspokoiło i utwierdziło w naszych planach. - powiedziała w wywiadzie dla cozatydzien.pl