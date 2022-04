Już w przyszłym tygodniu wszyscy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oficjalnie dowiedzą się, które pary pozostały w małżeństwie, a kto zdecydował się na rozstanie. Jak wiadomo, najmniej zgodną relację tworzą Julia i Tomasz. Z tego też względu widzowie eksperymentu już od kilku tygodni spekulują, że to właśnie ta dwójka w finale show niestety może podjąć decyzję o rozwodzie... Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" twierdzą również, że gdyby Julia została połączona z Pawłem, to wtedy z pewnością ten związek by się udał. A co o tym myśli sama Julia? Jedna z internautek "poradziła" nawet uczestniczce eksperymentu, aby ta zainteresowała się właśnie bliższą relacją z Pawłem. Bohaterka 6. edycji hitu stacji TVN odpowiedziała stanowczo! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Widzowie krytykują produkcje: "Nie powinni Julii pokazywać w takim stanie" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia komentuje relację z Pawłem Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zbliża się do końca. Przed nami ostatni, finałowy odcinek eksperymentu, w którym oficjalnie dowiemy się, które pary pozostały w małżeństwie. Zdaniem fanów "pewniakami" do wzięcia rozwodu, są niestety Julia i Tomasz . Jak wiadomo, relacja tej dwójki uległa znaczącemu pogorszeniu od momentu, gdy Tomasz wprost powiedział o swoich uwagach dotyczących wyglądu żony, a nawet zasugerował Julii, żeby schudła . Od tamtej pory małżonkom nie udaje się niestety już dogadać . Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia tęskni za Tomaszem! "Fajnie jakby był teraz obok" Choć do wtorku 14 grudnia żaden z uczestników 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie może...