Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i wpis, w którym podsumowała swój udział w programie. Czy żałuje, że zgłosiła się do kontrowersyjnego eksperymentu TVN? Jest szczery komentarz Julii! Uczestniczka ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że bardzo przeżyła to, co wydarzyło się przed kamerami. Sprawdźcie, co napisała tuż po emisji finału.

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje udział w programie

Wielki finał "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Dziś wieczorem widzowie dowiedzieli się, jak potoczyły się losy wszystkich par, które powstały podczas trwania eksperymentu. Jak już wiemy, Aneta i Robert postanowili kontynuować swoje małżeństwo, a Kasia i Paweł oraz Julia i Tomasz podjęli decyzję o rozstaniu. Tuż po emisji ostatniego odcinka hitu TVN Julia opublikowała w sieci szczery wpis, w którym podsumowała swój udział w programie i zdradziła, czy żałuje, że wysłała swoje zgłoszenie do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Julia zdradziła, że program był dla niej prawdziwą przygodą życia. Ale czy będzie ją dobrze wspominać?

Julia po emisji ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podsumowała swój udział w programie. Wspomniała o uczestnikach innych edycji, jednak nie odniosła się do relacji z Tomaszem, którego poślubiła w programie.

To już jest koniec, nie ma już nic!!😁

Nadszedł koniec 6 sezonu ŚOPW I wraz z nim chciałam Wam wszystkim serdecznie podziękować za słowa wsparcia, mnóstwo budujących i miłych słów, które do mnie napływały po każdym odcinku i nie tylko ❤ Moja przygoda z programem zakończyła się kilka miesięcy temu, jednak podczas emisji programu przeżywałam ją drugi raz, nie mniej emocjonalnie 🙂 Teraz, z perspektywy czasu, mogę z pełną świadomością powiedzieć, że NIE ŻAŁUJĘ udziału w programie z kilku względów...

1. Poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi począwszy od ekipy, która spędzała z nami cały miesiąc, kończąc na innych uczestnikach "mojej" edycji i uczestnikach poprzednich edycji. @anitaczylija @aniawrobel @marcin.wichrowski szczególnie mocno mi kibicowali i mnie wspierali ❤❤❤- zaczęła swój wpis na portalu społecznościowym.

W dalszej części wpisu Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się tym, co wyciągnęła ze ślubnego eksperymentu dla siebie samej:

2. Jest to niewątpliwie przygoda życia, której nigdy przenigdy nie zapomnę.

3. Miałam okazję poznać siebie jeszcze bardziej, w totalnie ekstremalnej sytuacji. Czasami sama siebie zaskakiwałam w trakcie trwania eksperymentu 😉 Stałam się dzięki programowi bardziej asertywna, z czym miałam wcześniej ogromny problem.

I co najważniejsze, wyznała że jest zakochana! To właśnie dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" poznała swojego obecnego partnera, chociaż nie poznali się w programie i nie jest on jego uczestnikiem.

4. No i najważniejsze - znalazłam dzięki programowi miłość... Co prawda nie jest to mężczyzna, którego którego eksperci dopasowali, jednak gdyby nie mój udział, to nie mielibyśmy najmniejszych szans na poznanie się w codziennym życiu 🙂 Jestem szczęśliwa, bardzo zakochana i życzcie mi żeby ten wybór był moim ostatnim ❤ Przez jakiś czas chciałabym zostawić jeszcze dla siebie kim jest ten Wyjątkowy Mężczyzna, jednak w odpowiednim czasie z pewnością pochwalę się nim przed całym światem 👫❤- wyznała Julia.

