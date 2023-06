Julia z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że dziś jest bardzo szczęśliwa. Niewątpliwie tej wielkiej radości w życiu dostarcza jej nowy partner, o którym jak na razie, nie wiemy zbyt wiele. Julia co prawda ostatnio pochwaliła się zdjęciem z ukochanym, jednak nie widzimy na nim wizerunku mężczyzny w pełni. Nic więc dziwnego, że fani zaczęli już snuć domysły, że może to być... jeden z uczestników poprzednich edycji eksperymentu! Co na to Julia? Postanowiła krótko na to odpowiedzieć i chyba jej komentarz podgrzeje emocje jeszcze bardziej. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia bardzo schudła! To przez słowa Tomasza? Wyjawiła prawdę "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia ma nowego partnera. Czy to któryś z uczestników z poprzednich edycji show? Julia Gołębiowska, dzięki udziałowi w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zyskała popularność i ogromną sympatię widzów. Jak jednak wiadomo, dziewczyna nie znalazła miłości dzięki eksperymentowi - jej związek z Tomaszem od początku nie należał do najlepszych , a z każdym kolejnym odcinkiem oglądaliśmy kolejne, coraz ostrzejsze nieporozumienia pomiędzy tą dwójką. Para oczywiście podjęła decyzję o rozwodzie i z pewnością żadna ze stron tej decyzji nie żałowała. Wygląda więc na to, że właśnie tak miały potoczyć się losy Julii w programie, bo miłość życia czekała na nią poza "Ślubem od pierwszego wejrzenia". Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia ma nowego partnera! On docenił ją bardziej niż Tomas z O tym, że Julia ma nowego partnera dowiedzieliśmy się niedługo po zakończeniu emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W jednym z wywiadów Julia powiedziała: ...