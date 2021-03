"Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna skrępowana komentarzem innego uczestnika: "Czuję się zawstydzona"

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaskoczyła fanów profesjonalną zmysłową sesją. To pierwszy raz, kiedy pokazała się w takiej subtelnej odsłonie i momentalnie wzbudziła zachwyt wśród fanów. Na romantyczny komplement zdecydował się także Marcin z drugiej edycji show!

Czuję się zawstydzona - odparła Joanna

Co takiego napisał, że aż tak zareagowała? I co na to jej ukochany?

Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komplementuje Joannę. Co na to jej ukochany?

Joanna była bohaterką 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mimo tego, że nie znalazła w show miłości, a sam eksperyment nie okazał się dla niej najprzyjemniejszy, to dzięki udziałowi nauczyła się wierzyć w siebie. Dziś jest szczęśliwie zakochana, a swojego obecnego partnera poznała dzięki kuzynce. Efekty swojego udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" oglądała już w jego ramionach. Dziś jest silną i pewną siebie kobietą, a ostatnia sytuacja związana z ogromną krytykę, która spadła na uczestniczki piątej edycji, zmusiła ją do reakcji.

Joanna Lazar opublikowała serię zmysłowych zdjęć, które podkreśliły jej kobiecość i napisała:

Dzień kobiet już dawno za nami 💐 Ja miałam przyjemność stanąć przed obiektywnem profesjonalnych kobiet @foto_art_kasia 📸. Efektem ich pracy są tajemnicze, zmysłowe, odważne dla mnie zdjęcia. Solidaryzuję się z dziewczynami, kobietami, które dotykają słowa hejtu. Z mojego punktu widzenia warto wręcz trzeba zaakceptować samą siebie, a żaden hejt nas nie dotknie.

Na odważne zdjęcia Joanny zareagował Marcin, bohater 2. sezonu show, który aktualnie jest singlem. Skomplementował uczestniczkę, a jego słowa wprawiły ją w zakłopotanie:

- Cała Asia...ładna, zgrabna i powabna. Super zdjęcia, ale to jasne jak słońce w końcu modelka jest superowa 🙈😁

- czuję się zawstydzona ☺️😚 - odpowiedziała

- oj tam oj tam Asiu uroda to nie wstyd, to grzech aż taką posiadać 😉

Co na to obecny partner Joanny? Czy mógł poczuć się zazdrosny? Z pewnością nie, ponieważ Joanna i Marcin, podobnie jak kilku innych uczestników bardzo się przyjaźnią i często spędzają wspólnie czas. Ukochany Joanny również poznał jej programowych przyjaciół. Kto wie, może to grono powiększy się jeszcze o nowych uczestników? Na razie z uwagą śledzimy ich losy w programie!

