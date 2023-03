Iga Śmiechowicz wzięła udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nie dogadała się jednak ze swoim programowym mężem, a w trakcie emisji programu musiała mierzyć się z niemałym hejtem. Otrzymała jednak wsparcie od innych uczestników programu, z którymi przyjaźni się do dziś. Nie zależy jej na internetowej sławie. Ostatnio jednak zaskoczyła swoją metamorfozą. Zobaczcie, jak zmieniła się Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Iga Śmiechowicz w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" została sparowana z Karolem Macieszem. Uczestnik ostatecznie związał się z inną uczestniczką tej edycji, Laurą. Karol i Laura do tej pory tworzą udany związek, dzielą się codziennością w sieci a niedawno byli gośćmi kuchni "Dzień Dobry TVN". Iga z kolei po głośnym udziale w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", ma dość zainteresowania medialnego.

Od czasu do czasu publikuje wspólne zdjęcia z przyjaciółmi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i dzieli się swoją pasją, jaką jest taniec i praca z dziećmi. Maluchy uwielbiają swoją nauczycielkę i przekazują Idze dużo pozytywnej energii. W ostatnich dniach uczestniczka zaskoczyła swoją metamorfozą. Iga Śmiechowicz pokazała się w długich włosach i zaprezentowała się w imponujących lokach.

Instagram @iga_smiechowicz89

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Justyna wydała oświadczenie: "Skończyło się dzielenie prywatą"

Nowym zdjęciem podzieliła się z okazji minionego Dnia Kobiet, publikując swoją refleksję:

Zdecydowanie popieramy ten apel.

Instagram @iga_smiechowicz89

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 4": Oliwia wyznaje: "Nie chcę by mój syn patrzył na sfrustrowaną mamę"

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła się od czasów udziału w show. Podczas ślubnego eksperymentu miała krótkie i cienkie włosy. Na nowym zdjęciu zaprezentowała nie tylko gęste loki ale uwagę zwróciła także długość włosów. Od czasu do czasu Iga nosiła m. in. doczepianą kitkę, która jest dla niej wygodną alternatywą dla szybkiej fryzury:

Korzystam z doczepianych kitek na gumce albo doczepianych włosów do zwykłej rozpuszczonej fryzury. 3 minuty i gotowe. Dla jednych to lenistwo, dla innych oszczędność czasu - dla mnie i to i to. Kocham eksperymentować z włosami - napisała niedawno na Instagramie.