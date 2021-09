"Nie będzie żadnego ślubu kościelnego, to nie był żaden wieczór panieński" - odpowiada fanom Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co zatem się stało pomiędzy nią i Kamilem?

Już nie ma żadnych wątpliwości - Iza i Kamil z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" naprawdę się rozstali. Początkowo post Izy dotyczący rozpadu związku nie do końca przekonał niektórych fanów, jednak teraz była partnerka Kamila postanowiła oficjalnie to potwierdzić w swoim nagraniu na InstaStories.

Bohaterka hitu stacji TVN odniosła się również do plotek, które krążyły w sieci - niektórzy internauci podejrzewali, że tak naprawdę Iza i Kamil szykują się do ślubu kościelnego, a post o rozstaniu został zamieszczony przez nich po to, aby mieć czas na spokojne przygotowania. Dziś już wiadomo, że te spekulacje fanów okazały się błędne.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza zabrała głos w sprawie rozstania z Kamilem

Wiadomość o rozpadzie związku Izy i Kamila z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" bardzo zaskoczyła widzów programu. Iza i Kamil byli uwielbianą przez tysiące fanów parą, która jeszcze nie tak dawno chwaliła się wspólnymi zdjęciami i czasem spędzanym we dwoje. Ale niestety, w miniony weekend na Instagramie Izy, pojawiło się smutne oświadczenie.

- Czasem w życiu przychodzi moment w którym musisz podjąć ważną decyzję. Mając nadzieję, że zmieni Twoje życie na lepsze. Wspólnie podjęliśmy z Kamilem decyzję o rozstaniu. Próbowaliśmy nie wyszło. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności - czytamy w oświadczeniu Izy.

Choć Iza wyłączyła możliwość komentowania pod swoim postem, w sieci pojawiły się komentarze, w których fani programu wprost pisali, że nie wierzą w rozstanie tej dwójki. Niektórzy twierdzili nawet, że Iza i Kamil szykują się do ślubu kościelnego, a post o rozstaniu ma służyć jedynie temu, by mogli spokojnie przygotowywać się na ten dzień. Plotki podsycał fakt, że Iza i Kamil w miniony weekend byli na wspólnym wyjeździe ze znajomymi i rodziną.

- Ja myślę, że to jest ich wyjazd panieńsko-kawalerski i będzie weselicho.

- Moim zdaniem to jakaś ściema z tym rozstaniem, może znowu jakaś akcja reklamowa albo co :) Tak to wygląda jakby panieńskie, a druga ekipa kawalerskie - pisali internauci.

Iza Najwyraźniej zobaczyła wpisy internautów i postanowiła zareagować. Właśnie na swoim InstaStories opublikowała nagranie, w którym zdecydowała się odpowiedzieć na spekulacje fanów.

- Witam Was wszystkich, ja tylko na taką małą chwilkę. Chciałabym zabrać głos w pewnej kwestii, ponieważ widząc te Wasze komentarze i widząc to co w ogóle wypisujecie, aczkolwiek nie mówię, że wszyscy, ale co niektórzy, to po prostu stwierdziłam, że nie mogę tego zostawić bez komentarza - zaczęła Iza.

W dalszej części nagrania Iza poinformowała, że pomimo iż wybrała się z Kamilem i znajomymi na wspólny wyjazd w miniony weekend, to jednak ich związek to naprawdę już przeszłość.

- Nie będzie żadnego ślubu kościelnego, to nie był żaden wieczór panieński. To był po prostu nasz wyjazd zaplanowany od dłuższego czasu. Był to wyjazd zaplanowany z okazji naszej rocznicy ślubu, która już się po prostu nie odbędzie. Zaplanowaliśmy go wspólnie z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, ponieważ chcieliśmy to przeżyć jeszcze raz. Ale że stało się między nami tak jak się stało, że się rozstaliśmy i to nie jest żaden fake... Podjęliśmy po prostu decyzję, że jak normalni ludzie pojedziemy ten ostatni raz i spotkamy się ze wszystkimi. I dlatego po prostu pojechaliśmy wspólnie i postanowiliśmy już po tym wyjeździe po prostu ogłosić, że się rozstajemy.

Na koniec uczestniczka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała, że rozstała się z Kamilem w dobrych relacjach. Zaapelowała również do internautów, aby zawsze zastanowili się nad tym, co piszą w sieci.

- Rozstaliśmy się w normalnych relacjach, jak dwoje normalnych ludzi. Nie palimy za sobą mostów, bo nie jesteśmy takimi ludźmi, że rozstajemy się w kłótni. Jeżeli tak bardzo jesteście naszymi fanami, to proszę się czasami zastanowić nad tym co piszecie. Bo to co piszecie, może komuś sprawić przykrość.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć Izie i Kamilowi wszystkiego dobrego już na osobnej, a nie wspólnej życiowej ścieżce...