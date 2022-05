"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza ma nowego partnera? W końcu wyjawiła prawdę!

Iza z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najpopularniejszych uczestniczek tego programu. Choć od emisji eksperymentu z jej udziałem minęło już sporo czasu, a do tego jej małżeństwo z Kamilem rozpadło się, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie podglądają losy pięknej Izabeli. I właśnie na jej instagramowym profilu pojawiły się przepiękne zdjęcia, od których aż ciężko oderwać wzrok. Ponadto z profilu Izy zniknęły zdjęcia z Kamilem (z wyjątkiem grupowych z innymi uczestnikami "Ślubu od pierwszego wejrzenia"), a pod nową sesją zdjęciową, pojawił się wymowny wpis. O co chodzi? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza skusiła się na popularny zabieg. Pokazała efekty! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza zachwyca na nowej sesji zdjęciowej Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli jedyną parą, która zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo po zakończeniu eksperymentu . Niestety, po niespełna roku od ślubu, para zdecydowała się rozstać , o czym dowiedzieliśmy się przed kilkoma tygodniami. Byli partnerzy nie podzielili się jednak ze swoimi fanami dokładnymi powodami rozpadu ich związku, jednak zaznaczyli, że będą dalej się przyjaźnić. Pomimo rozstania z Kamilem, Iza nie zaniedbuje swoich fanów i obdarowuje ich pozytywną energią za pośrednictwem swojego Instagrama. Widać, że jest naprawdę szczęśliwa i czerpie radość z życia - co możemy zauważyć chociażby na jej nowych zdjęciach. Pod zmysłową sesją zdjęciową pojawił się również wpis, w którym Iza poruszyła temat niepoddawania się i niepowodzeń w życiu. „Za jakiś czas podziękujesz sobie, że się nie poddałaś…” Piękne słowa ale czy faktycznie tak jest? Jak myślicie? Czy faktycznie jest tak,...