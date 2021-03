"Ślub od pierwszego wejrzenia": Ekspertka programu zareagowała na krytyczne komentarze na temat doboru par! Zdradziła, czym się kierowali

W minionym odcinku 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiedzieliśmy się, jak zostali dopasowani uczestnicy. Jak się okazało, nie sprawdziły się wcześniejsze domysły fanów show, którzy teraz nie kryją swojego rozczarowania i dość krytycznie skomentowali dobór par tej edycji. Na zarzuty widzów postanowiła odpowiedzieć Magdalena Chorzewska, ekspertka programu.

Po ostatnim odcinku 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci rozpętała się prawdziwa burza! Widzowie uważają, że eksperci źle dobrali pary i w szczególności nie kryją swojego rozżalenia nad połączeniem Igi z Karolem oraz Izabeli z Kamilem.

- Szkoda Izy jak dla mnie eksperci źle ich dobrali i już wiem że z tego nic nie będzie fatalnie ich dobrali fatalnie szkoda dziewczyny - to tylko niektóre komentarze, które możemy przeczytać w sieci.

- Kamil to dzieciak i szkoda Izy bardzo . Nie wiem jakie zamierzenie było, ale wygląda jak odebranie synka od mamy i przerzucenie odpowiedzialności na żonę ......Przykre.

- Iza powinna iść do Karola

Jak się okazało, niektórzy widzowie postanowili nawet napisać wiadomości do ekspertki programu, Magdaleny Chorzewskiej, aby wprost zapytać, jakimi zasadami kierowali się eksperci podczas doboru par 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Zastanawiam się, jak państwo dobierają te pary w programie. Dzisiaj miałam aż ból w sercu, sześć super osób, wszystkie mogłyby być do siebie idealnie dobrane, a wy robicie taki nieetyczny kogel-mogel. Nie mogłabym się pod czymś takim podpisać swoim nazwiskiem. Jesteście Państwo okrutni. Przepraszam, ale musiałam to napisać, żal mi się po ludzku dzisiaj zrobiło tych uczestników, na których emocjach tak nieładnie gracie - brzmi wiadomość od internautki, którą Małgorzata Chorzewska zdecydowała się ujawnić.

Eksperta programu na swoim InstaStory postanowiła zareagować na wiadomości od internautów. Magdalena Chorzewska wyjawiła, że podczas doboru par eksperci badają wiele parametrów i nie sugerują się tylko wyglądem.

To niesamowite, jak bardzo widzowie sugerują się wyglądem, dyskryminując inne cechy. My w eksperymencie badamy bardzo wiele parametrów. Proszę oglądać eksperyment do końca - odpowiedziała Magdalena Chorzewska.