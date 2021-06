"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga zamiast Karola? Internauci miażdżą uczestników. Iga zabrała głos 

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", zgłaszając się do programu nie przypuszczała, że spotka ją tyle hejtu ze strony widzów. Znalazła jednak wsparcie w Izie i Kamilu a także uczestnikach z poprzedniej edycji. Im również oberwało się, że spędzają czas z nią zamiast zaprosić Karola. Doświadczona uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowiła po raz kolejny stawić czoła hejterom:

Czas na wyciągnięcie lekcji, czegoś dobrego dla siebie. O tym jakie lekcje wyniosłam dowiem się niedługo. Bo w tym całym chaosie ciężko jest mieć jakiekolwiek myśli - napisała szczerze

Co jeszcze napisała o nowych relacjach z uczestnikami? Oraz jak oni reagują na hejt na temat Igi?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga nie rozpacza po Karolu. Oto, z kim spędza czas

Iga chce dobrze wspominać "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Iga i Karol zdecydowanie nie mieli idealnej historii w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Ich eksperyment zakończył się rozstaniem. Karol zarzucił żonie, że manipulowała nim, a jego szokujące wyznanie tylko podkręciło internautów przeciwko Idze. Iga z kolei broniła się mówiąc, że Karol nigdy nie zasygnalizował jej, że tak źle odbiera jej nastawienie do jej osoby. Iga zmagała się z okrutnymi opiniami już niemalże od pierwszego odcinka. Ostatecznie zablokowała możliwość komentowania na swoim profilu, a każdy piątek ze "Ślubem od pierwszego wejrzenia" był dla niej trudny. Teraz stara się zdystansować do tego, co ją spotkało, a pomagają jej w tym nowi przyjaciele, również uczestnicy programu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Jacek staje w obronie Igi

Iga długi weekend spędziła z Izą i Kamilem z tej samej edycji oraz uczestnikami poprzednich: Jackiem, Martyną oraz Agnieszką i Wojtkiem. Jednak również ta przyjaźń nie została odebrana pozytywnie. Widzowie pisali:

- Sorry ale jedna osoba tu nie pasuje... Ja wiem program, montaż itd. ale pewnych zachowań i słów się nie cofnie i nie przekonam się i chętnie zamazałabym ją czarnym flamastrem...

- A Karola brak.

- Szkoda i tyle. Karol, Laura a nawet Maciej to sympatyczniejsze osobowości.

Jacek z 1. edycji nie zostawił tego bez odpowiedzi:

No to fajnie, że są sympatyczni tylko nie każdy szuka kontaktu. Ja znam Igę nie z programu i jest inną osobą.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga o znajomości z innymi uczestnikami

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz kolejny postawiła odnieść się do krytyki skierowanej w jej stronę. Tym razem internautom przeszkadza, że zaprzyjaźniła się z innymi uczestnikami show. Postanowiła skomentować to na Instagramie. Agnieszka, Wojtek, Jacek, Martyna, Kamil i Iza dają Idze ogromne wsparcie w pierwszych miesiącach po emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

To jest dopiero news. Ludzie z tego samego programu się spotkali. :-) Łączy nas to samo doświadczenie i to, że wszyscy jesteśmy po ślubie :p Podczas kiedy wielu z Was traciło piękną pogodę i długi weekend na wymyślanie i hejtowanie my bawiliśmy się świetnie w swoim towarzystwie. Ci ludzie ze zdjęcia rozumieją, nie oceniają, powiedzą prawdę, przytulą. Uczę się od nich bardzo dużo. Dla mnie etap programu jest zamknięty, a Ci ludzie to właściwie najlepsze co mnie dzięki niemu spotkało. :)

Iga przyznała, że chciałaby dobrze wspominać "Ślub od pierwszego wejrzenia" pomimo tego, jak potoczyła się jej historia i jak została odebrana w sieci:

Teraz czas na wyciągnięcie lekcji, czegoś dobrego dla siebie. O tym jakie lekcje wyniosłam dowiem się niedługo. Bo w tym całym chaosie ciężko jest mieć jakiekolwiek myśli. Ja będąc w eksperymencie mam wrażenie, że przeżyłam inna historię.

Internauci powinni już odpuścić?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Iga ma nowego partnera i weźmie drugi ślub?

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzyjaźniła się z innymi uczestnikami show. W końcu kto lepiej zrozumie to, co czuje, niż ktoś to ma podobne doświadczenia? Uczestnicy poprzednich edycji, a także Kamil i Iza są dużym wsparciem dla Igi.

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wspomina dobrze swojej przygody w programie, ale wygląda na to, że zawiązane znajomości będą pozytywnym akcentem doświadczenia z jakim przyszło jej się zmierzyć.

Party.pl

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie utrzymuje relacji z Karolem. W ostatnim wywiadzie z Party.pl przyznała, że nie wyklucza, że będzie chciała wziąć ślub jeszcze raz. Nie zdradziła jednak czy jej serce jest aktualnie zajęte.