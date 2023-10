Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wspomina dobrze swojego udziału w programie. Przyznała jednak, że nie ma żalu do ekspertów. Mimo tego, że nie znalazła w telewizyjnym show miłości, zyskała nowych przyjaciół. Zawiązała znajomości z uczestnikami poprzednich edycji oraz z Izą i Kamilem z tej samej, w której sama brała udział. W rozmowie z dziennikarką Party.pl Iga skomentowała związek Kamila i Izy. Czy wróżyła im sukces?

Bardzo ciężko mi się odnieść do tego z jednego powodu, ja nie oglądałam programu. Nie wiem, jak to małżeństwo wyglądało. Jeżeli już obejrzałam odcinek to tylko swoje momenty