Widzowie pokochali randkowe TV-shows, w których na bieżąco mogą śledzić losy uczestników, starających się znaleźć swoją drugą połówkę na oczach milionów widzów. Programy takie jak "Hotel Paradise", "Rolnik szuka żony", "Ślub od pierwszego wejrzenia", czy "Love Island", biją rekordy oglądalności i doczekały się już wielu edycji.

Komu zatem ostatnio udało się znaleźć miłość w tych programach? Zobaczcie naszą galerię z której dowiecie się, kto poznał swojego wymarzonego partnera dzięki telewizji! Dziś te szczęśliwe pary są dowodem na to, że udział w programie rozrywkowym naprawdę może przynieść to, na co tak długo się czekało!

Zobacz także: PSYCHOTEST. Którym uczestnikiem z "Hotelu Paradise" jesteś? Luizą, Basią, a może... Ewą?! "Ciach bajera!"

Kto znalazł miłość w "Hotel Paradise", "Rolnik szuka żony", "Love Island", "Ślub od pierwszego wejrzenia"?

1. Iza i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Iza i Kamil to uczestnicy minionej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć początkowo widzowie nie dawali im żadnych szans na przetrwanie, to jednak para szybko udowodniła, że jest sobie pisana! Iza i Kamil to jedyne małżeństwo, które przetrwało po udziale w 5. edycji eksperymentu. Dziś prowadzą szczęśliwe życie i mają wspólne plany na przyszłość.

Mat. prasowe

2. Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony"

Choć w programie mieli swoje wzloty i upadki, to jednak ostatecznie udało im się przetrwać! Marta i Paweł brali udział w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", a niedawno mogliśmy też ich oglądać w "Dance Dance Dance". Już niedługo mają razem zamieszkać, a fani z niecierpliwością czekają na informacje o ich ślubie. Coś czujemy, że niedługo usłyszymy od tej pary radosne wieści na ten temat.

Instagram @marta_paszkin

3. Macin i Kara z "Hotelu Paradise"

Marcin Grajoszek, uczestnik 3. edycji "Hotelu Paradise" początkowo tworzył relację z Nathalią Fok. Jednak gdy próg hotelu przekroczyła Kara, a Nathalia odpadła z show, szybko pomiędzy tą dwójką wybuchło płomienne uczucie. Choć Marcin zarzekał się, że po udziale w programie chce postawić na siebie i nie ma zamiaru wchodzić w żaden związek, to jednak Kara zmieniła jego podejście. Dziś są bardzo szczęśliwi i wygląda na to, że to dopiero początek ich pięknej, wspólnej przygody.

Instagram

4. Caroline i Mateusz z "Love Island"

Zwycięzcy 3. edycji "Love Island" zostali nazwani przez widzów show prawdziwymi słodziakami. W finale zostawili konkurencję daleko w tyle - fani naprawdę mocno uwierzyli w szczerość ich uczuć. I nie pomylili się, bo Caroline i Mateusz bardzo do siebie pasują. Uwielbiają wspólne podróże, ale także obydwoje lubią mieć przestrzeń dla siebie. Regularnie chwalą się wspólnymi zdjęciami na Instagramie, dzięki czemu wiemy, że dalej czują się ze sobą tak dobrze, jak w programie.

5. Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise"

Kolejna para, która swój związek zawdzięcza dzięki udziałowi w "Hotelu Paradise" to Basia i Krzysztof. Jednak ich miłosna relacja narodziła się dopiero po udziale w show. Fani hitu TVN7 na pewno pamiętają, że Basia w programie była w związku z Krystianem, z którym zresztą wygrała 3. edycję "Hotelu Paradise". Jednak niedługo po powrocie do Polski, Basia i Krystian rozstali się, a dziewczyna znalazła szczęście u boku swojego przyjaciela z programu. Fani show mocno im kibicują, bo to dopiero początek ich wspólnej przygody.

6. Waleria i Piotr z "Love Island"

"Jagódka" i "King Kong", jak do siebie mówią Waleria i Piotrek, podbili serca nie tylko widzów 3. edycji "Love Island", ale przede wszystkim swoje. Choć fani ostatnio obawiali się, że para ma kryzys i nawet mogła się rozstać, to jednak na szczęście niedługo potem okazało się, że domysły internautów okazały się błędne. Waleria i Piotrek wciąż są razem i nie chyba nie ma wątpliwości, że są sobie pisani!

Instagram/Piotr Jakimczuk

7. Magda i Jakub z "Rolnik szuka żony"

Relacja Magdy i Jakuba narodziła się tuż przed finałowym odcinkiem 7. edycji "Rolnik szuka żony". Szybko połączyło ich naprawdę ogromne uczucie - Magda przy Jakubie rozpromieniała i jest przeszczęśliwa. O tym, że para snuje poważne plany na przyszłość wiemy na pewno - w końcu niedawno zostali rodzicami uroczego Marcelka. Teraz z niecierpliwością czekamy na wieści o ich ślubie!

8. Simon i Bibi z "Hotelu Paradise"

Finaliści 3. edycji "Hotelu Paradise przed kilkoma dniami oficjalnie potwierdzili, że są razem! Choć przyznali, że mieli po zakończeniu programu gorszy moment, to jednak udało im się pokonać kryzys i teraz zamierzają być już tylko szczęśliwi. Bibi i Simon są w sobie bardzo zakochani!

Mieliśmy zwoje problemy w powrocie do rzeczywistości. Dzieliło nas tysiące kilometrów, ciężka różnica czasu, i normalne oddzielne życie. Wszyscy chyba wiemy że życie bywa trudne.... ale jak się kocha i naprawdę się kocha to wszystko jest możliwe! Jestem przeszczęśliwy że wreszcie mogę wam powiedzieć że ja i Bibi jesteśmy razem i będziemy pielęgnować nasz związek dalej! - napisał Simon.

Instagram

9. Ola i Michał z "Hotelu Paradise"

Uczucie Oli i Michała w "Hotelu Paradise" było gorące, ale niestety w programie nie było im dane zbyt długo nacieszyć się sobą. Gdy pozostali uczestnicy dowiedzieli się, że Ola i Michał znali się przed udziałem w show, postanowili ich wyeliminować z programu przy najbliższej okazji. Na szczęście ich uczucie okazało się prawdziwe i przetrwało po udziale w "Hotelu Paradise".

No i stało się. Po programie pokazał, że ma dobre serduszko. Jest prawdziwym mężczyzną, charakternym a przy tym jest mega zabawny. Potrafi mnie rozśmieszyć jak nikt inny. Cieszę się, że rozpoczyna się najpiękniejszy etap w moim życiu u boku tego Pana. Życzę Wam tego samego😉 - napisała Ola na Instagramie.