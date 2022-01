"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita założyła swoją sukienkę ze studniówki! Fani zachwyceni

Anita z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek show. Tancerka w programie była bardzo otwarta i szczera, za co pokochali ją widzowie, ale także jej mąż - Adrian. Od udziału w show minęło już trochę czasu, jednak fani wciąż z dużym zainteresowaniem sprawdzają, co dzieje się u ich ulubieńców. Anita już kilkukrotnie pokazywała swoje zdjęcia z przeszłości, teraz poszła o krok dalej i pokazała kreację... ze swojej studniówki. Okazuje się, że często ją zakłada!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita zachwyca w studniówkowej kreacji

Anita i Adrian zostali dopasowani do siebie przez ekspertów w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnik show był zauroczony swoją partnerką od pierwszej minuty, gdy tylko pojawiła się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ich relacja rozwijała się powoli, a małżonkowie małymi krokami zbliżali się do siebie. Widzowie polubili ich za dojrzałość oraz otwartość na poznanie drugiej połówki. W finałowym odcinku para podjęła decyzję, że chce kontynuować swoją relację.

Kolejne pary decydowały się na rozwód, a Anita i Adrian trwali dalej w małżeństwie. Para kilkukrotnie mówiła, że ich życie nie jest tak sielankowe, jak się wydaje i nawet ich nie ominęły kryzysy. Jednak szczere rozmowy pomogły im przetrwać najgorszy czas, a małżonkowie doczekali się dwójki wspaniałych dzieci - Jerzyka i Bianki.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Anita pokazała pokój synka. Fani: "taki duży chłopiec ma takie łóżeczko?"

anitaczylija/Instagram

Anita i Adrian wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów, którzy chcą wiedzieć, co dzieje się w ich życiu. Para stara się na bieżąco informować o kolejnych zmianach, które mają miejsce w ich rodzinie, dlatego, gdy postanowili kupić nowe mieszkanie, od razu powiedzieli o tym na swoim Instagramie. Poinformowali również, dlaczego podjęli taką decyzję.

Żona Adriana jest piękną kobietą, której stylem inspirują się tysiące jej fanek, nie więc dziwnego, że niemal każdy look blond piękności jest równoznaczny z masą pytań od obserwatorek na temat pochodzenia poszczególnych elementów jej garderoby. Tym razem największym zainteresowaniem cieszyła się sukienka Anity.

Instagram/Anita Szydłowska

Na Instagramie Anity pojawił się post, w którym opowiedziała o imprezach Sylwestrowych. Okazało się, że jej piękna sukienka nie jest nowa, a była uczestniczka show była w niej... na studniówce. Fanki były zachwycone ponadczasową stylizacją.

Od 17 roku życia mój sylwester wyglądał zawsze tak samo. Spędzałam go w pracy - na pokazach tanecznych na największych scenach w Polsce. Nie wyobrażałam sobie tego żeby było inaczej i żeby mogło być tak świetnie 🙈 Tym razem zorganizowaliśmy z Adrianem imprezę u nas i to pierwszą tak huczną i tematyczną 🍾 Sylwester w stylu gangsterskim trwał do rana, były tańce, no i mini kinderbal ❤️ (...)

Ps. zdradzę wam jedną ciekawostkę- w sukience którą mam na sobie byłam na swojej studniówce 🥂 - napisała Anita.

Wszyscy komplementowali Anitę:

- Anitka widzę że ubrania rosną po prostu z Tobą 🙈 - Cudownie pod każdym względem ❤️ - Wyglądaliście obłędnie! - Cudna ta sukienka ❤️

Anita pokazała, że piękne rzeczy są ponadczasowe!