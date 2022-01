Anita i Adrian z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno zdecydowali się na przeprowadzkę do nowego mieszkania. Dzieci pary są coraz większe i dlatego rodzice postanowili urządzić im oddzielną przestrzeń do odpoczynku i zabawy. Metamorfoza pokoju syna Anety i Adriana - Jerzyka - szczególnie przypadła fanom do gustu. Uroczy pokój stał się nie tylko funkcjonalny, ale także bardzo stylowy. Fani zachwycają się pomieszczeniem, ale także nie szczędzą słów krytyki. Nieprzychylne komentarze Anita od razu skwitowała dosadnymi odpowiedziami: "To nie współpraca". Zobaczcie, co aż tak wzburzyło część użytkowników Instagrama.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Anita pochwaliła się pokojem syna

Anita i Adrian zdecydowanie należą do ulubionych par widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dla nich miłosny eksperyment zakończył się znalezieniem prawdziwej miłości i rozpoczęciem wspólnego życia. Na początku widzowie z ciekawością i pewną rezerwą przyglądali się tej relacji, w końcu niejeden związek powstały podczas programu rozpadł się. Tymczasem para nie tylko wzięła kolejny ślub, tym razem zaplanowany przez samych siebie, ale także doczekała się dwójki uroczych dzieci! Adrian i Anita nie raz mówili, że przechodzili przez małe kryzysy i nieporozumienia, jednak te doświadczenia tylko umocniły ich związek. Ponieważ para wciąż cieszy się sporą ilością fanów, oboje starają się utrzymywać z nimi kontakt, na bieżąco relacjonując swoje życie w mediach społecznościowych.

@anitaczylija, Instagram

Niedawno Anita i Adrian zdecydowali się zmienić miejsce zamieszkania. Jak wyjawiła Anita, powodów tej decyzji było wiele, a jednym z nich była praktyczna strona: rosnące jak na drożdżach dzieci małżeństwa potrzebowały mieć oddzielne pokoje. Całkiem niedawno Anita pochwaliła się nowym, pięknym pokoikiem córeczki, a teraz przyszedł na czas na metamorfozę lokum małego Jerzyka.

Anita i Adrian pochwalili się, jak wyglądał wcześniej pokój ich syna. W zasadzie poprzednio był to wspólny pokój Jerzyka i Bianki, a więc był pełen różnych kolorów i stylów. Anita przyznała, że połączenie zieleni i różu było zdecydowanie dość niefortunne.

anitaczylija/Instagram

Teraz jednak pokój Jerzyka jest spełnieniem jego marzeń. Jak wyjawiła Anita, chłopiec sam zdecydował, jaki będzie motyw przewodni tego pomieszczenia.

- Dziś chcemy Wam pokazać pokój małego 2,5-letniego mężczyzny, który motyw przewodni wybrał sobie sam🌲🚘 Kilka razy stawialiśmy Jerzyka przed wyborem tego co ma być u niego na ścianie, a on bardzo konsekwentnie wybierał tapetę z jadącą przez las terenówką. Jerzy ma też swój odpowiednik domku na drzewie i mini plac zabaw- co w przypadku takiej ilości energii sprawdza się idealnie - pisała na swoim Instagramie.

anitaczylija/Instagram

Syn pary zdecydował się na tapetę z terenówką, która od razu podbiła serce fanów. Internauci zachwycali się śliczną tapetą obrazującą las, a Anita wyjaśniła, że ten wzór ma bardzo ważny przekaz:

- Za jakiś czas możemy przemontować moduły tworząc nową budowlę. Reszta mebli idealnie wpasowała się w delikatny szary kolor ścian, który zastąpił starą tapetę w kwiatki i połączenie koloru różowego z zielonym 🙈 Na tej pięknej tapecie mamy też przesłanie - "nie śmieć w lesie " - bo na naukę dobrych nawyków nigdy nie jest za wcześnie 🙂

Internauci nie kryją swojego zachwytu nad pomysłem i aranżacją wnętrza:

- Co tu mówić pokoje Bianusi i Jerzyczka prześliczne. A cała rodzinka cudowna i miło się na was patrzy. - Jerzyk nie tylko ma wspaniałe imię, ale i cudowny gust :) Tapeta jest obłędna <3 - Przepiękny pokój, stonowany, przemyślany, super - oceniają fani.

anitaczylija/Instagram

W pokoju chłopca znalazł się także plac zabaw i zjeżdżalnia zrobiona z drewna. Choć fanom bardzo przypadł do gustu ten pokój, to jednak mają wątpliwość co do rozmiaru łóżeczka dla 2,5-letniego chłopca:

- Dziwię się tylko, że taki duży chłopiec ma takie łóżeczko 😅 - trzeba zareklamować markę, która dała mebel za darmo - dodaje ironicznie kolejna internautka.

Anita jednak nie dała się zbić z pantałyku i odpowiedziała spokojnie:

- Te meble mamy już rok🙂 a łóżeczko jest duże 🙂 140/70 a wszystkie posty reklamowe w dzisiejszych czasach muszą być oznaczone odpowiednio, a jak ich nie ma- nie jest to współpraca. Pozdrawiam 🙂 .

Uczestnicy wielu programów muszą mierzyć się ze sporą krytyką fanów za to, że coś reklamują. Na szczęście wielu z nich uczciwie oznacza swoje posty odpowiednim podpisem i umieszcza reklamy w rozsądnych ilościach. Anita zdecydowanie należy do tych osób, dlatego ze spokojem podeszła do krytycznych komentarzy.

A jak Wam się podoba pokój syna uczestniczki?