"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita w sukni ślubnej promuje odcinek specjalny show

"Ślub od pierwszego wejrzenia" ma sporą rzeszę fanów, których ciekawią losy zarówno bohaterów obecnej edycji, jak i poprzednich. Sympatycy miłosnego hitu TVN co chwila doszukują się drobnych szczegółów, które świadczyłyby o zmianach w życiu swoich ulubieńcó. Obserwatorzy doszukują się zaokrąglonych brzuszków u uczestniczek, braku obrączki lub podobnych smaczków na zdjęciach, świadczących o tym, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów eksperymentu. Tym razem internauci są przekonani, że u byłych bohaterów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie szykuje się ślub. Skąd ta pewność? Miało go zdradzić to zdjęcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita z trzeciej edycji wbija szpilę obecnym uczestnikom? Były bohater "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szykuje się do ślubu? Wszystkie edycje miłosnego show TVN przyciągają wielu widzów przed telewizory. Eksperyment, który wydawał się być szalony, okazał się strzałem w dziesiątkę! I choć dla wielu par eksperyment zakończył się fiaskiem, to kilka małżeństw zawartych w programie przetrwała próbę czasu i wciąż tworzy udany związek. To tej drugiej grupy należą m.in. to Anita i Adrian z trzeciej edycji show, którzy niedawno przeprowadzili się do nowego, wspólnego mieszkania , czy Agnieszka i Wojtek, którzy niebawem zostaną rodzicami. Dużą rozpoznawalnością cieszą się również uczestnicy, których małżeństwa nie przetrwały próby czasu, jak Ania Wróbel czy Marcin Wichrowski. I choć bohaterowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie odnaleźli w programie bratniej duszy, to udział w miłosnym show zapewnił nim nie tylko ogromną rozpoznawalność i niezapomniane przeżycia, ale...