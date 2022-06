Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często dzieli się swoim rodzinnym życiem z fanami. Tym razem postanowiła opowiedzieć, co wydarzyło się w przedszkolu do którego chodzi jej synek!

Co prawda jeszcze nie opadły emocje po ostatniej, 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale widzowie nadal uwielbiają śledzić losy także tych bohaterów, którzy wystąpili w poprzednich odsłonach show - szczególnie, że ci z wielką chęcią dzielą się swoją prywatnością. Tym razem to Anita opowiedziała fanom o swoim 3-letnim synku Jerzyku, który tuż przed występem w przedszkolu wpadł w panikę. Co się wydarzyło?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita w szczerym wyznaniu o synku

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to program, który wzbudza wiele emocji - podobnie jak jego uczestnicy. W 3. edycji show mieliśmy okazję poznać Anitę, piękną tancerkę, którą eksperci połączyli z Adrianem. Ta dwójka jest dowodem na to, że eksperyment TVN-u naprawdę ma sens. Para do dzisiejszego dnia tworzy bowiem zgrany duet.

Program jednak nie tylko przyniósł im miłość, ale także popularność - swoją karierę Anita kontynuuje za sprawą Instagrama, gdzie dzieli się ze swoimi fanami życiem, zarówno tym prywatnym, jak i zawodowym. Tym razem przytoczyła historię synka, Jerzyka. Jak się okazało, chłopiec ostatnio zrezygnował ze swojego pierwszego występu w przedszkolu bo... wpadł w panikę. Wszystko przez to, że Jerzyk był niewyspany, co skutkowało jego rozdrażnieniem.

- Jerzyk miał dziś swoje pierwsze przedstawienie, z okazji dnia mamy i taty w przedszkolu. Wszyscy przyszliśmy, babcia, prababcia... Ale Jerzyk wpadł w panikę i stwierdził, że nigdzie nie wystąpi... Nie zmuszaliśmy go i momentalnie opuściliśmy placówkę. Niestety przedstawienie wypadło w takiej godzinie, że uniemożliwiło mu drzemkę, więc mieliśmy takie podejrzenia, że może być zmęczony i rozdrażniony. Chętnie posłucham Waszych zabawnych historii z przedszkolnych i szkolnych przedstawień

Jesteśmy pewni, że niejeden rodzic ma podobne doświadczenia związane z pierwszym publicznym wystąpieniem swojej pociechy. Jak widać, Anita i Adrian z pokorą i zrozumieniem przyjęli zachowanie Jerzyka. W końcu ten ma dopiero 3 latka - ostatnio Anita i Adrian hucznie świętowali urodziny ukochanego synka! Para wyprawiła mu tematyczne przyjęcie, inspirowane ulubioną bajką małego Jerzyka: "Psi Patrol". Wówczas solenizant bawił się wspaniale!

Według ekspertów Anita i Adrian byli jedną z najbardziej dopasowanych par w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ta dwójka od razu wpadła sobie w oko. Wówczas Adrian nie dowierzał w swoje szczęście, jednak także Anita bardzo szybko przekonała się, że spotkała swoją drugą połówkę. Obecnie mijający czas wpływa na korzyść pary - doczekali się oni dwójki pięknych dzieci i tworzą zgraną rodzinę, pokazując, że miłość znajdzie nas nawet w telewizji!