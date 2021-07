Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali pierwsze urodziny córki. W te wakacje mają imprezę za imprezą, ponieważ niedawno swoje drugie urodziny obchodził ich syn Jerzyk. Podobnie jak w przypadku starszego brata na małą Biankę czekało bajkowe przyjęcie! Przy okazji Anita i Adrian zapowiedzieli poważne zmiany, które chcieliby zrealizować w najbliższej przyszłości. W końcu musieli dojąć tę decyzję...

Anita i Adrian poznali się w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Ich synek Jerzyk obchodził w czerwcu swoje drugie urodziny, a miesiąc później swoje święto obchodziła również jego młodsza siostrzyczka Bianka. Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zorganizowali jej przepiękne przyjęcie, na którym nie brakowało bajkowych motywów:

Instagram @anitaczylija

Ostatnio Anita i Adrian przechodzili trudne chwile, ponieważ z uwagi na pracę zarówno Anity jak i Adriana musieli spędzić nieco czasu osobno. Anita jeszcze niedawno we wpisie na Instagramie wyznała, że takie rozłąki są dla niej bardzo ciężkie i chciałaby mieć ukochanego męża zawsze obok siebie:

Teraz z okazji pierwszych urodzin Bianki, Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyznała, że czas na kolejny poważny etap w ich życiu. Wraz z Adrianem poważnie myślą o własnym domu.

Instagram @anitaczylija

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie wykluczają innych miejsc do zamieszkania niż Szczecin i Kraków, z których pochodzą.

Ostatni czas był tak intensywny i pełen zmian, że obecnie wyhamowaliśmy, najbliższy miesiąc spędzamy w domu pod lasem dziadków- na obrzeżach Szczecina. To też okres w którym sporo myśli krąży wokół dalszych planów na życie. Wiele dróg jest otwartych, a my coraz częściej myślimy o tym że chcielibyśmy mieć własny 🏡 Nie musi być to ani Szczecin, ani Kraków- po prostu miejsce w którym jak staniemy to poczujemy się "u siebie". Jak to było u Was? Jak znaleźliście to wymarzone miejsce na ziemi? 🌍 Gdzie ono jest? 🏠