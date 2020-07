Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się pierwszą sesją zdjęciową córeczki! Dziewczynka to wykapany tata?

Anita i Adrian, uczestnicy 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" niedawno po raz drugi zostali rodzicami! Na świat przyszła córeczka uroczego małżeństwa, która jest drugim dzieckiem pary. Właśnie na Instagramie Adriana pojawiło się kilka nowych fotografii dziewczynki, jak również całej rodziny, z przepięknej sesji zdjęciowej. Możemy na nich dokładnie zobaczyć maleństwo. Jak myślicie, do kogo jest podobna? Zobaczcie sami!

Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o córce: "Oczekiwałam większego armagedonu"

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się uroczą sesją zdjęciową z córeczką!

Anita i Adrian, którzy poznali się w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" tworzą wspaniałe i bardzo szczęśliwe małżeństwo, które swoim optymizmem zaraziło setki tysięcy fanów! Wielbiciele tej dwójki w dalszym ciągu śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. 17 marca 2020 roku małżeństwo świętowało swoją drugą rocznicę ślubu. Wtedy też Anita i Adrian postanowili podzielić się radosną nowiną, że spodziewają się drugiego dziecka.

Córeczka małżeństwa urodziła się na początku lipca i szybko skradła serca internautów, którzy nie mogą się doczekać, aby zobaczyć kolejne zdjęcia maleństwa. Na szczęście Anita i Adrian są bardzo aktywni na Instagramie i właśnie na profilu dumnego taty, pojawiło się mnóstwo zdjęć dziewczynki z uroczej sesji zdjęciowej. Nie zabrakło na nich oczywiście pozostałych członków rodziny, w tym Jerzyka - pierwszego dziecka Anity i Adriana.

Pierwsza sesja w nowym składzie rodzinnym za nami💥👨‍👩‍👧‍👦♥️💥 [...] Braciszek z każdym kolejnym dniem coraz bardziej wchodzi w Dzidzio interakcję 😅. My mamy za sobą pierwsze kilkanaście dni, przez które programowaliśmy na nowo nasz rytm dobowy, przypominaliśmy sobie kilka podstawowych rzeczy, których na co dzień już od dawna nie robiliśmy przy Jerzyku - napisał Adrian pod zdjęciami.

Fani są oczywiście zachwyceni i nie mogą oderwać wzroku od tych uroczych fotografii!

- Jesteście fantastyczną rodziną z fantastycznymi dziećmi, z przyjemnością się na was patrzy. Wszystkiego najwspanialszego dla Was❤️ - Mała jest urocza i śliczna❤️ Zdjęcia tym bardziej piękne🤗 Pozdrawiam - Cudne zdjęcia💖 Jerzyk tak szybko się zmienia.... to już mały przystojniak☺️ - Jaka laleczka 😍przepiękna sesja ❤️ - piszą fani.

My również jesteśmy zachwyceni tymi pięknymi zdjęciami i zastanawiamy się, do kogo bardziej podobna jest dziewczynka! Naszym zdaniem to wykapany tata! A Wy jak uważacie? (Kliknij strzałkę w prawo, aby zobaczyć kolejne zdjęcia).

Anita i Adrian po raz drugi zostali rodzicami 7 lipca. Na świat przyszła córeczka uroczego małżeństwa, które poznało się w 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para na razie jednak nie zdradziła imienia swojej drugiej pociechy.

Śledzicie losy tej pary?