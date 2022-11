Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w sieci nowy wpis w którym odpowiedziała na pytania internautów, czy warto zgłosić się do programu TVN7, a przy okazji... zdradziła tajemnicę show! Co napisała była uczestniczka telewizyjnego hitu? Niektórzy fani mogą być zaskoczeni! Będą dwa nowe sezony hitu TVN7 Jak już wiemy, wiosną ruszy najnowsza edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Będzie to piąta odsłona hitowego show, w którym eksperci dobierają uczestników w pary, które - jeżeli zdecydują się na związek - poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jakiś czas temu producenci rozpoczęli poszukiwania uczestników do nowej edycji programu, a teraz Anita zdradziła, że będzie to już szósta odsłona show! Okazuje się bowiem, że piąta edycja jest już dawno nagrana i czeka na emisję. Zobaczcie, co napisała Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Czy warto się zgłosić do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia"? Widząc ogłoszenie o naborze do kolejnej - 6 edycji programu (5 została już nakręcona i czeka na emisję) - część osób pisze z pytaniami o to - co mogą zrobić by zwiększyć swoje szanse na udział, oraz czy warto wysyłać zgłoszenia. Odpowiedz nie jest tak jak mogłoby się wydawać jednoznaczna..👰🏼🤵🏼- napisała na Instagramie. Jakie rady ma dla osób, które chcą zgłosić się do programu? Anita radzi, żeby każdy odpowiedział sobie na kilka ważnych pytań przed wysłaniem zgłoszenia, a przy okazji skrytykowała pomysł nazywania "Ślubu od pierwszego wejrzenia" eksperymentem. Osoba która ma taki pomysł powinna przemyśleć kilka rzeczy. 1. Czy jestem gotowy na związek emocjonalny z drugą osobą- czy nie tkwię w starym związku, czy aby na pewno mam...