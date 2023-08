"Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita dzieli się szczęśliwą wiadomością: "Wielki dzień. Nie mogę opanować wzruszenia"

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w najnowszym wpisie na Instagramie przyznała, że dwa lata temu cała rodzina drżała o jej zdrowie, a ona sama miała czarne myśli. Traciłam przytomność i pamiętam, że naprawdę leżałam i w mojej głowie jeden raz w życiu pojawiła się taka myśl że to może się źle skończyć. - wyznała. Przy porodzie Bianki doszło do komplikacji, a lekarze walczyli zdrowie i życie Anity! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Anita walczyła o życie w szpitalu! Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to para, która dzięki programowi odnalazła szczęście. Mimo trudności, a przede wszystkim odległości, która ich dzieliła, zdecydowali się na wspólne życie. Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zamieszkali w Krakowie, choć Szczecin wciąż pozostaje ich drugim domem. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci - starszego Jerzyka i młodszej Bianki. 6 czerwca Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świętowali 3. urodziny syna . 7 lipca 2020 roku urodziła się Bianka. Na Instagramie gwiazdy TVN7 pojawił się bardzo emocjonalny wpis, w którym podzieliła się wspomnieniami z tego dnia. Przy porodzie Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" straciła dużo krwi. Okazało się, że podczas porodu nastąpiły komplikacje. Biance nic nie było, ale ja straciłam bardzo dużo krwi. Traciłam przytomność i pamiętam, że naprawdę leżałam i w mojej głowie jeden raz w życiu pojawiła się taka myśl że to może się źle skończyć. Miałam kilka transfuzji i byłam bardzo słaba, ale po kilku dniach udało mi się dojść do siebie. - napisała Anita. Wyświetl ten post na Instagramie ...