"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert świętują pierwszą rocznicę ślubu! Pokazali mnóstwo zdjęć

Aneta i Robert są jedną z najbardziej lubianych par, które wzięły udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Choć aktualnie możemy oglądać już 7. edycję eksperymentu, to jednak fani wciąż chętnie śledzą, co słychać u tej pięknej. A dziś jest wyjątkowa okazja, ponieważ małżonkowie świętują swoją pierwszą rocznicę ślubu! Jak ją uczcili? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert pochwalili się świętowaniem pierwszej rocznicy ślubu!

Dla Anety i Roberta z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", pierwsza rocznica ich małżeństwa jest podwójnie wyjątkowa. Jak wiadomo, para na początku lutego została rodzicami, więc ten piękny dzień świętuje już w powiększonym składzie. Małżonkowie znaleźli jednak czas, aby wyrwać się na romantyczną kolację we dwoje i to do miejsca, w którym dokładnie rok temu wzięli ślub! Jak wynika z wpisu opublikowanego przez Anetę, to właśnie miasto Ogrodzieniec zorganizowało dla nich niespodziankę.

- Rok później jesteśmy tu znowu🥰❤️🏰. Dziękujemy za ten wieczór i tak wspaniałą niespodziankę miastu Ogrodzieniec i każdej jednej osobie, która była w to zaangażowana🤗💛 - napisała Aneta.

Aneta na swoim Instagramie pochwaliła się wieloma zdjęciami z tego pięknego dnia. Oprócz relacji z romantycznej kolacji nie zabrakło również fotografii z dokładnie tego miejsca, w którym para ślubowała sobie miłość i wierność przed rokiem!

Instagram/Aneta Żuchowska

W komentarzach pod nowym postem Anety nie zabrakło oczywiście życzeń od fanów.

- Wspaniali!!! Tyle czasu już minęło ❤️ ogromne gratulacje i buziaki - Miłości na kolejne lata 🌹❤️ no i oczywiście zdrowia!! 🍀 - Wszystkiego co najlepsze na każdy dzień Waszego życia. ❤️ - 😍pięknych kolejnych lat - Pięknie! Ogromne gratulacje i.. dużo dużo miłości 🔥❤️ - piszą fani.

My również dołączamy się do gratulacji i życzeń! Wspaniale patrzy się na szczęście Anety i Roberta - oby zatem tej radości w ich życiu nigdy nie zabrakło!