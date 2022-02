Już za chwilę kolejne wielkie emocje dla fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W najbliższym odcinku programu podróże poślubne uczestników dobiegną końca i nadejdzie czas, by wrócić do codzienności. Jak na razie ulubieńcami widzów są Aneta i Robert, którzy wydają się być najlepiej dobraną parą w 6. edycji eksperymentu. Jednak przed emisją nowego odcinka programu, Aneta zdecydowała się zamieścić wymowny wpis. Co ma na myśli? Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Idylla w małżeństwie Roberta i Anety! "Jest jakaś chemia" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta w wymownym wpisie Aneta to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek w historii programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Jest piękną, realizującą swoje pasje i marzenia kobietą, a przy tym zaraża wszystkich dookoła swoim optymizmem. Niewątpliwie swoją osobowością oczarowała nie tyko swojego męża Roberta, ale także tysiące fanów, którzy śledzą ją również na Instagramie. Jak na razie sielanka w małżeństwie Anety i Roberta trwa - czy tak samo będzie w kolejnych odcinkach programu? My oczywiście mamy nadzieję, że tak, jednak tuż przed emisją nowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", na Instagramie Anety pojawił się wymowny wpis. Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała zdjęcie, na którym widzimy motywujący cytat z książki. Również w swoim wpisie uczestniczka hitu stacji TVN powtórzyła go i dodała kilka słów od siebie. - Nie wolno dopuścić, by jakikolwiek rys szczególnie 'niski lub głupi' zmartwił nas lub rozgniewał, muszą one służyć nam wyłącznie jako materiał poznawczy [...] Nie daj się 'niskim lub głupim' ludzikom, nie daj się...