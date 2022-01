"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała urocze zdjęcie z córką! 

Od ich pierwszego spotkania minęły już ponad dwa lata! Agnieszka Łyczakowska i Wojtek Janik dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" odnaleźli prawdziwą miłość, a dziś szykują się do życiowej rewolucji - powitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Ulubieńcy widzów miłosnego eksperymentu nie przestają zachwycać fanów zdjęciami, na których przyszła mama prezentuje swój piękny i już całkiem spory ciążowy brzuszek, a zakochani już nie mogą doczekać się tego wielkiego dnia! Nie oznacza to jednak, że nie mają pewnych obaw. Agnieszka zdradziła, co będzie dla nich prawdziwym egzaminem i wyzwaniem. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek wybrali imię dla córeczki! Będzie angielskie? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka szczerze o zakładaniu rodziny z Wojtkiem Agnieszka i Wojtek to jedna z najbardziej popularnych i lubianych par "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Kiedy po wielkich życiowych wydarzeniach, jak odnowienie przysięgi małżeńskiej , czy przeprowadzka do nowego mieszkania , uczestnicy przekazali, że spodziewają się dziecka ich fani dosłownie oszaleli z zachwytu. Co więcej Agnieszka i Wojtek zdradzili płeć dziecka w naprawdę wyjątkowy sposób - publikując poruszający filmik na YouTube. Teraz już wiadomo, że za kilka miesięcy małżeństwo z miłosnego eksperymentu powita na świecie córeczkę i jak się okazuje, stworzenie dla maleństwa prawdziwego, kochającego domu to dla przyszłej mamy naprawdę spore wyzwanie. Co więcej, jak sama przyznała, dla niej i Wojtka rodzicielstwo będzie prawdziwym egzaminem. Dlaczego? Rodzina, pojęcie które od dziecka wiele dla mnie znaczyło. Rodzice mi i mojemu bratu stworzyli dom, w którym zawsze czuliśmy się kochani, w którym nauczyliśmy się co...