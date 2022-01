"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, co dostała od Wojtka po powrocie ze szpitala

Agnieszka Łyczakowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią po powrocie ze szpitala. Była uczestniczka programu TVN zaledwie kilka dni temu została mamą, a w święto Trzech Króli razem z malutką córeczką wróciły do domu. Z tej okazji Wojtek przygotował dla swojej żony coś wyjątkowego. Zobaczcie sami!

Agnieszka i Wojtek wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para od samego początku była sobą zachwycona i świetnie się ze sobą dogadywała. Między Agnieszką a Wojtkiem szybko pojawiło się prawdziwe uczucie i w wielkim finale ogłosili, że chcą kontynuować swoje małżeństwo. Para do dziś jest razem i tworzy szczęśliwy związek, a zaledwie kilka dni temu ich rodzina powiększyła się. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dokładnie 4 stycznia zostali rodzicami!

Jest z Nami❤️ Antosia - Tosia jak kto woli, urodziła się 4.01.2022 o 14:45 siłami natury. Dostała 10 punktów i jest największym naszym szczęściem. Mimo, że poród trwał ponad 15 godzin, a ja nadal czuje jego przebieg jest cudownie 🥰 No to zaczynamy nowy etap życia 💪🏼❤️Dziękujemy za wszystkie wiadomości i życzenia razem z Antosią❤️- Agnieszka przekazała radosną wiadomość.

Dziś Agnieszka i mała Antosia wpoczywają już w domu. Świeżo upieczona mama podczas relacji na InstaStories pokazała, jaką niespodziankę przygotował dla niej mąż po powrocie ze szpitala. Okazuje się, że Wojtek kupił swojej żonie piękny bukiet czerwonych róż.

W kolejnych nagraniach Agnieszka zwróciła się do internautów, którzy po narodzinach dziecka ruszyli z gratulacjami. Żona Wojtka podziękowała za wszystkie wiadomości.

Dzień dobry kochani, my już jesteśmy w domciu od wczoraj. Powiem wam, że kłębi mi się tyle emocji i tyle myśli w głowie, że powoli chyba jestem w stanie pozbierać to wszystko. Przede wszystkim to bardzo, bardzo za ogrom wiadomości i gratulacji. Nie jestem w stanie na to wszystko odpisać. Niestety, zajmowanie moją córeczką jest dla priorytetem dlatego mam nadzieję, że takie podziękowania wam wystarczą- powiedziała świeżo upieczona mama.